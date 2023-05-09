Тисячам унікальних тварин загрожують росіяни! Що відбувається з заповідником Асканія-Нова на Херсонщині

Величезний заповідник, який не має аналогів у Європі, продовжує своє життя навіть під окупацією. Асканія-Нова до повномасштабної агресії Росії приймала до 140 тис. туристів на рік, але після 24 лютого 2022 року працює в умовах війни.

Нині ця територія лівобережної Херсонщини захоплена ворогом, але співробітники заповідника відмовилися виїжджати і далі доглядають за вкрай цінною дослідною зоною.

Асканія-Нова: що відбувається із заповідником під окупацією

24 лютого 2022 року близько 09:00 росіяни вже встановлюють свій контроль над головною дорогою до селища Чаплинка. З того моменту відомий на весь світ заповідник Асканія-Нова опиняється під окупацією.

Однак вона не припиняє роботи, адже відповідальність колосальна — понад 33 тис. га землі, які стали домом для тисяч видів тварин та рослин, треба обслуговувати 24/7. Директор заповідника Віктор Шаповал, попри загрозу життю, працював на місці до вересня минулого року.

Ситуація була невизначена від початку. Державні інституції були фактично знищені. Треба було орієнтуватися оперативно, ми це зробили, — розповідає Віктор Шаповал.

Співробітники змогли налагодити роботу так, щоб забезпечувати утримання колекцій тварин. Волонтери знаходили можливість передавати допомогу заповіднику під час окупації.

Зараз в Асканії найбільшою проблемою є прольоти авіації росіян. Це величезний стрес для тварин. Фактів масової загибелі зараз немає, — каже директор заповідника.

В Асканії живуть понад 800 різновидів диких копитних. Заповідник прихистив чи не найбільшу популяцію коней Пржевальського та сайгака, понад тисячу видів членистоногих, 18 видів ссавців.

У різні пори року тут пролітає майже 300 видів птахів, понад сотня у заповіднику гніздується. З 1983 року Асканія-Нова отримала статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. Неймовірному різноманіттю тварин тепер загрожують росіяни.

Ми мусимо бити в усі міжнародні дзвони, вимагати контролю, перевірки. Росіяни можуть викрасти тварин, як це було раніше, — каже засновник фонду Рідна країна Микола Томенко.

Що росіяни роблять із заповідником Асканія-Нова

До березня 2023 року російські окупанти не звертали уваги на роботу заповідника. На початку весни вирішили встановити контроль — захопили адміністративні будівлі, призначили власне маріонеткове керівництво.

Фактично, вони вкрали заповідник, адже перереєстрували його на себе. Попри небезпеку, майже 150 людей залишаються на своїх місцях, бо розуміють, що від них залежить доля Асканії.

Багато інформації стосовно заповідника не може оприлюднюватися. Віктор Шаповал каже, що катастрофічної ситуації поки немає. У Міністерстві захисту довкілля повідомляють, що Асканія страждає від пожеж.

Російські окупанти облаштували на території заповідника власний полігон. Частину заповідника замінували та перекопали, щоб створити захисні споруди. Усього ж під російською окупацією перебуває понад 800 тис. га заповідних зон України.

Збитки, що завдані біорізноманіттю, оцінити важко. Тварини гинуть, і яке це число — достеменно невідомо. У Міністерстві зазначають, усі злочини російських окупантів фіксують. Після деокупації загарбники відповідатимуть за кожну скривджену тварину.

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