Украина

Выскакивали из окон, чтобы спастись! Что пережили жители дома в Кривом Роге во время ракетной атаки

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 15 июня 2023, 11:00

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