Выскакивали из окон, чтобы спастись! Что пережили жители дома в Кривом Роге во время ракетной атаки

Количество жертв российского теракта в Кривом Роге увеличилось до 12 человек. В больнице скончался 67-летний мужчина, получивший 80% ожогов тела. В госпиталях до сих пор остаются 11 раненых, девять из них — в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на вторник россияне нанесли по Кривому Рогу ракетный удар. Одна ракета попала рядом с жилым пятиэтажным домом. Ещё две — в частное предприятие, где семь человек погибли под завалами.

14 июня в Кривом Роге был День траура.

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Первые кадры из нагрудных камер полицейских поражают: люди спускались на самодельных канатах из окон, чтобы спастись от огня.

Местная жительница Людмила рассказывает: когда их вывели из огня, видели, как огромные языки пламени сжирают их дом. Виталий, арендовавший здесь жилье, вспоминает, что произошло все мгновенно.

Проснулся от первых двух взрывов, а уже через три секунды взрывная волна дошла к дому.

Из обгоревшего дома достали тела молодых супругов. Погибших также обнаружили и на частном предприятии, куда попали ракеты российских оккупантов.

Этой ночью россияне снова били убийственными ракетами по мирным жителям городов Украины. Читай о последствиях ракетной атаки на Украину в ночь на 15 июня в нашем другом материале.

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