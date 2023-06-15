Вискакували з вікон, аби врятуватися! Що пережили мешканці будинку у Кривому Розі під час ракетної атаки

Кількість жертв російського теракту у Кривому Розі збільшилася до 12 осіб. У лікарні помер 67-річний чоловік, який отримав 80% опіків тіла. У шпиталях досі залишаються 11 поранених, дев’ятеро з них — у важкому стані.

Нагадаємо, проти ночі вівторка росіяни завдали по Кривому Рогу ракетного удару. Одна ракета влучила поруч із житловим п’ятиповерховим будинком. Ще дві — у приватне підприємство, де семеро людей загинули під завалами.

14 червня у Кривому Розі був День жалоби.

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Перші кадри з нагрудних камер поліцейських вражають: люди спускалися на саморобних канатах з вікон, аби врятуватися від вогню.

Місцева мешканка Людмила розповідає: коли їх вивели з вогню, бачили, як величезні язики полум’я зжирають їхній будинок. Віталій, що орендував тут житло, пригадує, що відбулося все миттєво.

Прокинувся від перших двох вибухів, а вже за три секунди вибухова хвиля дісталася й будинку.

З обгорілого будинку дістали тіла молодого подружжя. Загиблих також знайшли й на приватному підприємстві, куди влучили ракети російських окупантів.

Цієї ночі росіяни знову били вбивчими ракетами по мирних мешканцях міст України. Читай про наслідки ракетної атаки на Україну в ніч на 15 червня, в нашому іншому матеріалі.

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