Больница на колесах! Как в Прикарпатье ездят автобусы-лаборатории с бесплатным обследованием

Мобильные лаборатории на колесах работают в Прикарпатье. Современные, укомплектованные медицинским оборудованием автобусы курсируют по каждой общине.

В салоне консультируют семейные врачи, проводят диагностику, экспресс-тесты на уровень сахара, гепатит, ВИЧ, COVID и на месте сразу вакцинируют. Делают это, потому что, несмотря на войну, нация должна быть здоровой.

Автобус приехал в Надворную — районный центр Прикарпатья. Мобильная лаборатория работает в центре города у рынка. За полчаса, с тех пор как разложились, за диагностикой обратилось более полусотни человек.

Анализ крови и на COVID, потому что это самое страшное. Больше всего боялась, потому что людей много ходит, думаешь, лучше не идти никуда, — рассказывает жительница села Стримба Надворнянского района Галина Угринюк.

Чтобы сделать доступной диагностику, по области курсируют автобусы-лаборатории. В автобусе есть семейный врач, лаборанты, которые проводят экспресс-тесты на COVID, ВИЧ, СПИД и гепатит, определяют уровень сахара в крови и тут же вакцинируют от ковида, дифтерии и столбняка. Все бесплатно.

Автобусы ездят в каждую общину области по меньшей мере дважды в неделю. Это доступная медицинская помощь не только для местных жителей, но и переселенцев, потому что из-за миграции и войны множество людей остаются без медицинского внимания.

Раньше мы рассказывали удивительную историю, как иностранные медики работают вместе с украинскими.

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