Лікарня на колесах! Як на Прикарпатті їздять автобуси-лабораторії з безкоштовним обстеженням

Мобільні лабораторії на колесах працюють на Прикарпатті. Сучасні, укомплектовані медичним обладнанням автобуси курсують кожною громадою.

У салоні консультують сімейні лікарі, проводять діагностику, експрес-тести на рівень цукру, гепатит, ВІЛ, COVID і одразу на місці вакцинують. Роблять це, бо попри війну нація має бути здоровою.

Автобус приїхав у Надвірну — районний центр Прикарпаття. Мобільна лабораторія працює у центрі містечка біля ринку. За півгодини, відколи розклалися, по діагностику звернулося понад півсотні людей.

Аналіз крові і на ковід, бо це найбільш страшно. Найбільше боялася, бо людей багато ходить, думаєш, краще не йти ніде, — розповідає жителька села Стримба Надвірнянського району Галина Угринюк.

Аби зробити доступною діагностику, областю курсують автобуси-лабораторії. В автобусі є сімейний лікар, лаборанти, які проводять експрес-тести на COVID, ВІЛ, СНІД та гепатит, визначають рівень цукру у крові й тут же вакцинують від ковіду, дифтерії та правця. Усе безкоштовно.

Автобуси їдуть у кожну громаду області щонайменше двічі на тиждень. Це доступна медична допомога не лише для місцевих жителів, а й переселенців, бо через міграцію та війну безліч людей залишаються без лікарської уваги.

Раніше ми розповідали дивовижну історію, як іноземні медики працюють разом з українськими.

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