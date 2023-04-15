100 бесплатных операций на глаза за 3 месяца! Помоги защитникам вернуть зрение

Хорошо видеть врага — едва ли не главное для каждого солдата, но зрение, к сожалению, не у всех 100%. Волонтеры и специалисты одной из столичных частных клиник объединили усилия, и за три месяца провели уже 100 бесплатных операций военным.

— Более 300 человек обратились в проект, а сегодня уже сотая операция. Еще ребята ждут возможности приехать в клинику, кого-то не отпускает боевая обстановка, кто-то ждет ротации, а, к сожалению, кто-то на сегодняшний день в госпитале ранен, — рассказывает руководитель международного волонтерского центра Марлог Наталья Попова.

Все расходы благотворители берут на себя, но сейчас в очереди на восстановление зрения уже несколько сотен бойцов, и желающих все больше. Кто может обратиться за помощью и как обычным украинцам стать спонсорами лазерной коррекции для защитников — смотри в нашем сюжете.

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