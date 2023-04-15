100 бесплатных операций на глаза за 3 месяца! Помоги защитникам вернуть зрение

Украина

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Кристина Величанская 15 апреля 2023, 07:30

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Россияне атакуют на востоке и обороняются на юге: карта боевых действий в Украине 15 апреля в режиме онлайн
0:08:34
Россияне в Бахмуте
Продолжают “замыливать” глаза: как россияне бездумно выдают свои позиции
0:04:10
Херсон
Полсотни обстрелов в день, но кофейни открыты. Как живет Херсон “в шаге” от россиян
0:12:53
Казнь военного
Снимали, чтобы отчитаться командованию? Что известно про казнь украинского военного и как накажут виновных
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Паски и колбаски. На Прикарпатье готовят вкуснятину для бойцов
Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн
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Россияне атакуют на востоке и обороняются на юге: карта боевых действий в Украине 15 апреля в режиме онлайн

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