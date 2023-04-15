100 безкоштовних операцій на очі за три місяці! Допоможи захисникам повернути зір

Добре бачити ворога — чи не головне для кожного солдата, але зір, на жаль, не у всіх 100%. Тож волонтери та фахівці однієї зі столичних приватних клінік об’єднали зусилля і за три місяці здійснили вже 100 безкоштовних операцій військовим.

— Понад 300 людей звернулися в проєкт, а сьогодні вже сота операція. Ще хлопці чекають можливості приїхати в клініку, когось не відпускає бойова обстановка, хтось чекає ротації, а, на жаль, хтось на сьогодні у шпиталі поранений, — розповідає керівник міжнародного волонтерського центру Марлог Наталія Попова.

Усі витрати благодійники беруть на себе, але наразі в черзі на відновлення зору вже кілька сотень бійців. Охочих щоразу більшає. Хто може звернутися по допомогу та як звичайним українцям стати спонсором лазерної корекції для захисників — дізнайся у нашому сюжеті.

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