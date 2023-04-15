Україна

100 безкоштовних операцій на очі за три місяці! Допоможи захисникам повернути зір

Христина Величанська 15 Квітня 2023, 07:30

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Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн
0:08:34
Бахмут
Продовжують “замилювати” очі: як росіяни безглуздо видають свої позиції
0:04:10
Херсон
Півсотні обстрілів на день, але кав’ярні відкриті. Як живе Херсон “за крок” від росіян
0:12:53
Страта військового
Знімали, щоб відзвітувати командуванню? Що відомо про страту українського військового і як каратимуть винних
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