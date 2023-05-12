Что ждет Украину после победы и каким будет общество, когда закончится война

В настоящее время общество объединено общей целью — победой. Но что потом? Многие аналитики уверены: послевоенный этап будет не менее трудным. Ведь страну ожидают сложные реформы и мучительные перемены.

За этот год украинцы стали категоричными, а запрос на справедливость вырос до невиданных показателей.

Полномасштабная агрессия России поставила за цель уничтожить украинский дух и стереть нашу идентичность. Но, как показали эти 15 месяцев борьбы, произошло совсем наоборот. Украинцы поверили в себя, свою страну и вооруженные силы. И в то же время ясно осознали, кто наш общий враг.

Однако серьезное испытание, говорят эксперты, ждет нас и после победы.

Если сейчас мы объединены общей целью — победой в войне, то после этого придется искать новую объединительную идею. Если с внешней политикой все понятнее — большинство поддерживает путь к европейскому и евроатлантическому будущему, то внутри будут вопросы: как отстроить восстановить разрушенное и выстроить новую Украину.

Мы не можем это сделать, пока не договорились между собой — какую Украину мы хотим видеть.

— В принципе сейчас разные слои общества более или менее едины в этом плане. Но ничего нельзя построить, пока нет плана дома, — рассказывает предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

Главное же, на чем акцентируют внимание специалисты, украинцам нужно постичь масштабы ответственности за наше общее будущее. И зависит это абсолютно от каждого.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как повлияют зерновые запреты ЕС на экономику Украины.

Кстати, подписывайся на Тelegram и Instagram Вікон. У нас интересно!