Що чекає на Україну після перемоги і яким буде суспільство, коли закінчиться війна

Нині суспільство об’єднане спільною метою — перемогою. Але що потім? Чимало аналітиків певні: післявоєнний етап буде не менш важким, адже країну очікують складні реформи та болісні зміни. За цей рік українці стали категоричними, а запит на справедливість зріс до небачених показників.

Повномасштабна агресія Росії мала за мету знищити український дух та стерти нашу ідентичність. Але, як показали ці 15 місяців боротьби, сталося зовсім навпаки. Українці повірили у себе, у державу та Збройні сили. І водночас чітко усвідомили, хто наш спільний ворог. Однак серйозне випробовування, кажуть експерти, чекає на нас і після перемоги.

Якщо зараз ми об’єднані спільною метою — перемогою у війні — то після цього доведеться шукати нову об’єднавчу ідею. Якщо із зовнішньою політикою все зрозуміліше — більшість підтримує шлях до європейського та євроатлантичного майбутнього, то всередині будуть питання: не тільки відбудувати знищене, а вибудувати нову Україну.

Ми не можемо це зробити, поки не домовилися між собою — яку Україну ми хочемо бачити.

— В принципі зараз різні прошарки суспільства більш-менш єдині у цьому плані. Але нічого не можна побудувати, поки немає плану будинку, — розповідає підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Головне ж, на чому наголошують фахівці, українцям потрібно осягнути масштаби відповідальності за наше спільне майбутнє. І залежить це абсолютно від кожного.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вплинуть зернові заборони ЄС на економіку України.

До речі, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон. У нас цікаво!