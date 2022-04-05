Чем меньше будет людей, тем больше диапазон защиты. Начальник донецкой ОВА о ситуации в области

Враг планирует сосредоточить свою силу на востоке Украины, так что там ситуация может ухудшиться. Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области.

Он сообщил, что в Донецкой области проходят постоянные обстрелы вдоль линии разграничения. Также Кириленко сказал, что ситуация сложная, и она будет только обостряться.

— Количество временно выезжающих из области увеличилось. Отмечаю, что в первую очередь это касается гражданского населения.

Смотреть по теме Рашисты обстреляли центр Николаева: Ким рассказал подробности

Также начальник ОВА сказал, что руководители предприятий должны реагировать соответствующим образом по отношению к своим подчиненным. Это касается предприятий, которые влияют на бесперебойную работу городской инфраструктуры.

Чем меньше будет людей (мирного населения в городе – ред.), ты больше у нас будет диапазон для действий и защиты.

Украинские города страдают от жестокости рашистов. Раньше мы рассказывали о том, какая ситуация в Херсоне.