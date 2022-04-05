Украина

Чем меньше будет людей, тем больше диапазон защиты. Начальник донецкой ОВА о ситуации в области

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 апреля 2022, 00:00

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