Чим менше буде людей, тим більше діапазон для захисту. Начальник донецької ОВА про ситуацію в області

Ворог планує зосередити свою силу на сході України, тож там ситуація може погіршитися. Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області.

Він повідомив, що в Донецькій області відбуваються постійні обстріли вздовж лінії розмежування. Також Кириленко сказав, що ситуація складна і вона буде тільки загострюватися.

— Кількість осіб, що тимчасово виїжджають з області, збільшилась. Наголошую, що насамперед це стосується цивільного населення.

Також начальник ОВА сказав, що керівники підприємств повинні реагувати відповідним чином стосовно своїх підлеглих. Це стосується тих підприємств, які впливають на безперебійну роботу міської інфраструктури.

Чим менше буде людей (мирного населення в місті — ред.), ти більше у нас буде діапазон для дій і захисту.

Українські міста страждають від жорстокості рашистів. Раніше ми розповідали про те, яка ситуація в Херсоні.