Україна

Чим менше буде людей, тим більше діапазон для захисту. Начальник донецької ОВА про ситуацію в області

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Квітня 2022, 00:00

Більше відео
0:02:19
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі 05.04.2022
Залякування та викрадення освітян — як у тимчасово окупованому Мелітополі почався освітній процес
0:02:54
Яка ситуація у місті Попасна
Ховаються в підвалах та зі сльозами на очах просять про евакуацію. Як люди живуть у місті Попасна
0:04:18
Буча після звільнення 05.04.2022
У повітрі запах смерті — як живе звільнена Буча сьогодні
Херсон
Про що мовчить Херсон — репортаж з окупованого рашистами українського міста
Дивитись більше

Останні відео
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області

Чим менше буде людей, тим більше діапазон для захисту. Начальник донецької ОВА про ситуацію в області
0:02:19
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі 05.04.2022
Залякування та викрадення освітян — як у тимчасово окупованому Мелітополі почався освітній процес
0:02:54
Яка ситуація у місті Попасна
Ховаються в підвалах та зі сльозами на очах просять про евакуацію. Як люди живуть у місті Попасна
0:04:05
Чому Росія досі залишається у складі ООН
Росія порушила всі права людини, але чому вона досі залишається в ООН
0:04:18
Буча після звільнення 05.04.2022
У повітрі запах смерті — як живе звільнена Буча сьогодні
Європейський союз запровадив ембарго на російське вугілля
Невже наважилися? Ембарго ЄС на вугілля РФ та п’ятий пакет санкцій
Виступ Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
“Чи готові ви до закриття?”. Важливий виступ Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
Херсон
Про що мовчить Херсон — репортаж з окупованого рашистами українського міста
1:10:24
Зеленський про російських вбивць та стійкість українського народу
Пробачення цьому немає: Зеленський про російських вбивць та стійкість українського народу
Чим менше буде людей, тим більше діапазон для захисту. Начальник донецької ОВА про ситуацію в області
Аналог хімічній зброї: що робити у разі отруєння азотною кислотою та як вберегти своє життя
Більше відео
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі 05.04.2022
Читати далі
Залякування та викрадення освітян — як у тимчасово окупованому Мелітополі почався освітній процес

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь