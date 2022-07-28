Четыре важных фактора, чтобы Украина “выдохнула”. Военный эксперт о том, чем закончится война

Удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне вселяют оптимизм в украинцев, ведь движение мостом пока невозможно. Свидетельствует ли это, что контрнаступление на Херсонском направлении удачное и приближает нашу победу?

Военный эксперт Петр Черник рассказал о возможных сценариях освобождения Херсона и поделился размышлениями, когда и чем закончится война.

Об освобождении Херсонской области

По словам Черника, сейчас складываются хорошие тактические предпосылки для освобождения правого берега Днепра Херсонской области. Но враг демонстрирует, что он не собирается сдаваться, поэтому бои будут крайне тяжелыми.

— Что касается Херсона, я считаю, лучшей тактикой, которая может быть применена, является тактика осады. Превратить Херсон во второй Мариуполь, на мой взгляд, неправильно, — говорит эксперт. Он считает, что нужно постепенно истощать врага физически и морально, в том числе живую силу.

Петр Черник рассуждает: даже если обрезать россиянам пути ухода, они в отступление не пойдут. А если они будут делать понтонные переправы, по ним тоже нужно наносить удары с помощью HIMARS, как и по Антоновскому мосту.

О продолжительности войны

Черник считает, что оперативная пауза в войне состоится в октябре. Ведь начнется период сильных дождей и не будет возможности продвигаться. Затем последует большая перегруппировка сил обеих сторон.

По моему мнению, итоговая российско-украинская война, которая должна уничтожить российский империализм, будет продолжаться от шести месяцев до десяти лет, — рассуждает эксперт.

Чем закончится война в Украине

По его словам, украинцы могут выдохнуть при четырех обстоятельствах:

Российская Федерация распадается не менее чем на 20 государств.

Образующиеся государства будут без ядерного оружия.

Образованная Российская республика будет отрезана от сибирских ресурсов: нефти, газа и прочее.

Украина вступит в НАТО.

— Когда эти четыре фактора сложатся, мы неизбежно выдохнем. Но это долгий путь, но в итоге мы неизбежно победим! — утверждает эксперт.

Россия демонстрирует всему миру, что оно не договороспособное государство. Ведь после заключения соглашения о вывозе зерна нанесла удар по Одесскому порту. Ранее Вадим Денисенко рассказывал об обстреле Одесского моста.

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