Україна

Чотири важливі чинники, щоб Україна “видихнула”. Військовий експерт про те, чим закінчиться війна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Липня 2022, 17:00

Більше відео
0:01:39
Позбавлення громадянства
Відібрали паспорт на кордоні: гучні скандали з політиками та чи законно позбавляти громадянства України
0:03:46
Новим керівником САП став Олександр Клименко: біографія та що про нього відомо
Вперше за два роки в Україні призначили очільника САП. Що відомо про Олександра Клименка
0:05:03
Реалії життя Харкова
Засинають у випалених ракетами оселях. Реалії життя харків’ян жахають
0:02:38
Вибухи 28 липня
Вибухи та прильоти: Росія завдала ракетних ударів одразу по шести областях України
Дивитись більше

Останні відео
0:09:29
Чим закінчиться війна в України

Чотири важливі чинники, щоб Україна “видихнула”. Військовий експерт про те, чим закінчиться війна
0:01:39
Позбавлення громадянства
Відібрали паспорт на кордоні: гучні скандали з політиками та чи законно позбавляти громадянства України
0:03:05
Маріупольці відкрили магазин у Львові
Черги з охочих придбати квіти! Переселенки з Маріуполя відкрили у Львові квіткову крамничку
0:00:49
Байрактар ТВ2
Канада, Польща, Норвегія: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України
0:03:46
Новим керівником САП став Олександр Клименко: біографія та що про нього відомо
Вперше за два роки в Україні призначили очільника САП. Що відомо про Олександра Клименка
0:05:03
Реалії життя Харкова
Засинають у випалених ракетами оселях. Реалії життя харків’ян жахають
0:04:04
Польові кухні для ЗСУ
Польові кухні замість винних цистерн! Підприємці з Київщини адаптувалися під воєнні потреби
0:02:38
Вибухи 28 липня
Вибухи та прильоти: Росія завдала ракетних ударів одразу по шести областях України
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 липня
0:08:38
День української державності
Україна вперше відзначає День української державності: що це за свято та привітання Зеленського
Більше відео
Позбавлення громадянства
Читати далі
Відібрали паспорт на кордоні: гучні скандали з політиками та чи законно позбавляти громадянства України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь