Чотири важливі чинники, щоб Україна “видихнула”. Військовий експерт про те, чим закінчиться війна

Удари ЗСУ по Антонівському мосту у Херсоні вселяють оптимізм в українців, адже рух мостом поки неможливий. Чи свідчить це, що контрнаступ на Херсонському напрямку вдалий та наближає нашу перемогу?

Військовий експерт Петро Черник розповів про можливі сценарії звільнення Херсона та поділився роздумами, коли та чим закінчиться війна.

Про звільнення Херсонщини

За словами Черника, зараз складаються хороші тактичні передумови для звільнення правого берега Дніпра Херсонщини. Але ворог демонструє, що він не збирається здаватися, тому бої будуть вкрай важкими.

Стосовно самого Херсона, я вважаю, найкращою тактикою, яка може бути застосована, є тактика облоги. Перетворити Херсон на другий Маріуполь, на мій погляд, є неправильним, — каже експерт.

Він вважає, що треба поступово виснажувати ворога фізично й морально, зокрема живу силу.

Петро Черник міркує: навіть якщо відрізати росіянам шляхи відходу, вони у відступ не підуть. А якщо вони робитимуть понтонні переправи, по них теж треба завдавати ударів за допомогою HIMARS, як і по Антонівському мосту.

Про тривалість війни

Черник вважає, що оперативна пауза у війні відбудеться у жовтні. Адже почнеться період сильних дощів і не буде змоги просуватися. Потім буде велике перегрупування сил обох сторін.

На мій погляд, підсумкова російсько-українська війна, яка має знищити російський імперіалізм, триватиме від шести місяців до десяти років, — розмірковує експерт.

Чим закінчиться війна в Україні

За словами експерта, українці можуть видихнути за чотирьох обставин:

Російська Федерація розпадається не менше ніж на 20 держав. Держави, які утворяться, не матимуть ядерної зброї. Утворена Російська республіка буде відрізна від сибірських ресурсів: нафти, газу тощо. Україна вступить в НАТО.

— Коли ці чотири чинники складуться, ми неминуче видихнемо. Це довгий шлях, але у підсумку ми неминуче переможемо! — стверджує експерт.

Росія демонструє усьому світові, що вона не договороспроможна держава. Адже після укладання угоди про вивіз зерна завдала удару по Одеському порту. Раніше Вадим Денисенко розповідав про обстріл Одеського мосту.

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