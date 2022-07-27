Путін підіймає ставки і змушує до переговорів. Вадим Денисенко про обстріли Одеського порту та вивезення зерна

Близько тижня тому Україна уклала угоду про вивезення зерна з Туреччиною та ООН. Таку ж угоду уклала й Росія, але майже відразу порушила домовленості. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, чому Росія вдає договороспроможну країну.

Це логіка підняття ставок і змушування до переговорів країн, які росіяни вважають країнами першого ешелону, зокрема США, Німеччина й Франція, — каже Денисенко.

Він пояснює: Путін завжди займався тим, що підіймав ставки. Після підняття ставок його супротивник відходив на кілька кроків назад і Путін досягав свого.

— Уперше за 22 роки з ним не сідають за стіл перемовин. Тож таким чином удар по Одесі на другий день після підписання зернового договору в Туреччині — спроба підняття ставок і спроба розповідати про те, що в усьому винні українці, — сказав Денисенко.

Також вивезення зерна залежить від власників кораблів. Страхові компанії мають дати гарантії на повне відшкодування вартості кораблів. Можна сказати, що ударами по Одеському порту Путін намагається відлякати страхувальників і власників кораблів.

За словами радника міністра, Путін розуміє, що не може втілити плани з енергетичної кризи, адже країни Європи готуються до можливого повного припинення постачання газу від Росії. Тому він спробує створити міграційну кризу, адже нестача зерна може призвести до бунтів та воєн у багатьох країнах Африки. Це, своєю чергою, може викликати міграційну кризу в Європі.

Що б не задумав ворог, його плани будуть зруйновані. Це доводить ситуація з Антонівським мостом у Херсоні. ЗСУ злагоджено працюють на Херсонському напрямку й неодмінно знищать усіх окупантів.

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