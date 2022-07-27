Украина

Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июля 2022, 13:00

Больше видео
0:12:31
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму
0:03:50
Вибухи у Харкові 27 липня: наслідки обстрілу міста
Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области
0:07:07
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна
Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ
Смотреть больше

Последние видео
0:03:29
Космос

Бонн вояж! Илон Маск прокомментировал решение РФ выйти из Международной космической станции
0:12:31
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране
0:05:27
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму
0:03:50
Вибухи у Харкові 27 липня: наслідки обстрілу міста
Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области
0:07:07
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна
Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 июля
0:02:25
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна
Называют друг друга трусами и начинают драку. Оккупант рассказал матери, как избили генерала
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
коли в україні запрацює макдональдс
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
Больше видео
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Читать дальше
Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Читать дальше
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь