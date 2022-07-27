Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна

Около недели назад Украина заключила соглашение о вывозе зерна с Турцией и ООН. Такое же соглашение заключила и Россия, но почти сразу нарушила договоренности. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, почему Россия притворяется договороспособной страной.

Это логика поднятия ставок и принуждения к переговорам стран, которые россияне считают странами первого эшелона, в том числе США, Германии и Франции, — говорит Денисенко.

Он объясняет: Путин всегда занимался тем, что поднимал ставки. После поднятия ставок его противник отходил на несколько шагов назад и Путин достигал своего.

— Впервые за 22 года с ним не садятся за стол переговоров. Таким образом, удар по Одессе на второй день после подписания зернового договора в Турции — попытка поднятия ставок и попытка рассказывать о том, что во всем виноваты украинцы, — сказал Денисенко.

Также вывоз зерна зависит от владельцев кораблей. Страховые компании должны дать гарантии полного возмещения стоимости кораблей. Можно сказать, что ударами по Одесскому порту Путин пытается отпугнуть страхователей и владельцев кораблей.

По словам советника министра, Путин понимает, что не может ничего воплотить планы по энергетическому кризису, ведь страны Европы готовятся к возможному полному прекращению поставок газа от России. Поэтому он попытается создать миграционный кризис, ведь недостаток зерна может привести к бунтам и войнам в ряде стран Африки. Это, в свою очередь, может вызвать миграционный кризис в Европе.

Что бы не задумал враг, его планы будут разрушены. Это доказывает ситуация с Антоновским мостом в Херсоне. ВСУ слаженно работают на Херсонском направлении и непременно уничтожат всех оккупантов.

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