Украина

Сковородка почти за миллион! Скандальные закупки для бомбоубежищ Киева

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 20 июня 2023, 22:00
Скандальні закупівлі для бомбосховищ

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