Сковородка почти за миллион! Скандальные закупки для бомбоубежищ Киева

Барабаны для снятия стресса, овощерезки за миллион и сковорода за 700 тысяч — и все это для укрытия. Сеть разразилась заголовками о скандальных закупках в Киеве.

В Киевсовете создали комиссию по расследованию. Глава временной контрольной комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий Леонид Емец рассказывает, что зашли в Прозоро и начали проверять, что закупалось на укрытие.

— Огромное удивление было, когда мы нашли там овощерезки за 130 тысяч, которых купили 12 штук на полтора миллиона. Но после того, как мы нашли сковороду за 720 тысяч гривен в Днепровский район, тогда уже эта история ушла в публичную плоскость.

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Леонид Емец добавляет, что такое оборудование — это уникальный кухонный агрегат, который является мечтой для каждого ресторана с несколькими звездами Мишлен.

Зачем такая штука в укрытие? И второй вопрос, зачем его вообще покупать?

С этими вопросами обратились в лицей Зміна, куда и закупили оборудование. Директор Екатерина Фоя рассказывает, что благодаря оборудованию по цене иномарки можно варить компоты, тушить продукты, жарить их за минимальное время. В школе уверяют, что своих денег стоит, а это 720 тысяч гривен из бюджета.

На вопрос, почему закупалось оборудование с приставкой “на укрытие”, директор отвечает, что сковорода нужна для обеспечения питания в укрытии. А также добавляет, что ни копейки из средств, которые город выделил на обустройство укрытий, не взяли — это другая программа.

Это подтверждает и депутат Киевсовета Ксения Семенова, но к педагогам есть вопросы.

Почему в самом описании этого тендера для закупки было написано “для укрытий”? Потому что это способ обойти 590 постановление Кабмина.

— В связи с началом боевых действий по всей территории Украины ввели постановление, которое приоритизирует, что в первую очередь государство оплачивает из бюджета, а что в последнее. Поэтому и некоторые органы местного самоуправления, и государственные органы подгоняют тендеры, чтобы они попали в приоритет. И таким образом пытаются обойти это постановление.

Что коммунальные учреждения с приставкой для укрытия закупают предметы не первой необходимости, в Киевсовете обеспокоены.

Это не хорошо, потому что такие приоритеты в государстве не просто так установлены. У нас есть дефицит бюджета, мы постоянно просим помощи у доноров, нам очень помогают наши партнеры из ЕС и США. И когда мы эти средства тратим не на приоритетные направления — это неправильно, — говорит Ксения Семенова.

Депутаты создали контрольную комиссию, которая проверяет все закупки, предназначенные для обустройства укрытий. Будут требовать объяснений от должностных лиц за все средства, а в случае выявления нарушений — будут обращаться в правоохранительные органы.

Также в КГГА обещают, что теперь будет и цифровая гарантия безопасности. Читай подробнее об оборудовании автоматизированной системой доступа киевских укрытий.

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Фото: КГГА