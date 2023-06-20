Сковорідка за майже мільйон! Скандальні закупівлі для бомбосховищ Києва

Барабани для зняття стресу, овочерізки за мільйон та сковорідка за 700 тисяч — і все це для укриття. Мережа вибухнула заголовками про скандальні закупівлі у Києві.

У Київраді створили комісію з розслідування. Голова тимчасової контрольної комісії з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів Леонід Ємець розповідає, що зайшли в Прозоро та почали перевіряти, що закуповувалось на укриття.

— Величезне наше здивування було, коли ми знайшли там овочерізки за 130 тисяч, яких купили 12 штук на півтора мільйона. Але після того, як ми знайшли сковорідку за 720 тисяч гривень у Дніпровський район, тоді вже ця історія пішла у публічну площину.

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Навіщо сковорода за 720 тисяч гривень у шкільному укритті, відповіді від Дніпровської РДА, де її купували, депутати досі не отримали.

Леонід Ємець додає, що таке обладнання — це унікальний кухонний агрегат, який є мрією чи не для кожного ресторану з декількома зірками Мішлен.

Навіщо така штука в укриття? І друге питання, навіщо її взагалі купляти?

З цим питаннями звернулись до ліцею Зміна, куди й закупили обладнання. Директорка Катерина Фоя розповідає, що завдяки обладнанню за ціною іномарки можна варити компоти, тушкувати продукти, смажити їх за мінімальний час. У школі переконують, що своїх грошей коштує, а це 720 тисяч гривень з бюджету.

На питання, чому закуповувалось обладнання з приставкою “на укриття”, директорка відповідає, що сковорідка потрібна для забезпечення харчування в укритті. А також додає, що жодної копійки з коштів, які місто виділило на облаштування укриттів, не взяли — це інша програма.

Це підтверджує й депутатка Київради Ксенія Семенова, але до освітян має питання.

Чому в самому описі цього тендера для закупівлі було написано “для укриттів”? Бо це такий спосіб обійти 590 постанову Кабміну.

— У зв’язку з початком бойових дій по всій території України, ввели постанову, яка пріоритизує, що першочергово держава оплачує з бюджету, а що — в останню чергу. Тому і деякі органи місцевого самоврядування, і державні органи підганяють тендери під те, щоб вони потрапили у пріоритет. І таким чином намагаються обійти цю постанову.

Що комунальні установи з приставкою “для укриття” закуповують предмети не першої необхідності, у Київраді занепокоєні.

Це не добре, тому що такі пріоритети в державі не просто так встановлені. У нас є дефіцит бюджету, ми постійно просимо допомоги в донорів, нам дуже допомагають наші партнери з ЄС та США. І коли ми ці кошти витрачаємо не на пріоритетні напрямки — це неправильно, — говорить Ксенія Семенова.

Депутати створили контрольну комісію, яка здійснює перевірку всіх закупівель, призначених для облаштування укриттів. Вимагатимуть пояснень від посадовців за всі кошти, а в разі виявлення порушень — звертатимуться до правоохоронних органів.

Також у КМДА обіцяють, що тепер буде наявна й цифрова гарантія безпеки. Читай детальніше про обладнання автоматизованою системою доступу київських укриттів.

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Фото: КМВА