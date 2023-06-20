Україна

Сковорідка за майже мільйон! Скандальні закупівлі для бомбосховищ Києва

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 20 Червня 2023, 22:00
Скандальні закупівлі для бомбосховищ

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