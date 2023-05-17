В Воздушных силах ВСУ официально прокомментировали судьбу ЗРК Patriot

Россия продолжает использовать тактику массированных ударов по Украине. В ночь на 16 мая враг совершил плотную атаку по Киеву с применением различных типов ракет и БпЛА. Силам ПВО удалось сбить сразу шесть Кинжалов, запущенных Россией. Уничтожение такого типа ракет стало возможным благодаря ЗРК Patriot.

Но россияне начали распространять слухи о том, что во время ракетной атаки им удалось уничтожить комплекс.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о судьбе ЗРК Patriot и успокоил украинцев. Он объяснил, что уничтожить Patriot с помощью Кинжалов невозможно.

Почему невозможно уничтожить ЗРК Patriot: объяснение ВС ВСУ

Технически уничтожить ЗРК Patriot очень сложно, ведь у него разветвленная система. Но в сети распространялась информация о том, что комплекс был поврежден.

Юрий Игнат призвал не беспокоиться о судьбе Patriot. Он отметил, что все называют Patriot по-разному (комплекс, батарея, дивизион, система) и не понимают, из чего состоит дивизион. Он объяснил работу Patriot.

— Дивизион — это командный пункт, в котором боевая обслуга отслеживает воздушные цели и получает информацию о воздушной обстановке в зоне своей ответственности. Комплекс может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме.

Именно автоматический режим работы Patriot позволяет без вмешательств человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью.

Есть находящийся на расстоянии радар и до восьми пусковых установок, в каждой — по четыре транспортно-пусковых контейнера, которые тоже находятся на определенном расстоянии и обеспечивают пуски ракет.

Уничтожить систему Кинжалом невозможно. Все, что рассказывают россияне, пусть останется в архиве их пропаганды, — акцентирует Игнат.

Украина получает все больше систем ПВО для защиты нашего неба. Ранее мы рассказывали о характеристиках ЗРК SAMP-T.

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Фото: Depositphotos