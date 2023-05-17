В Воздушных силах ВСУ официально прокомментировали судьбу ЗРК Patriot

Россия продолжает использовать тактику массированных ударов по Украине. В ночь на 16 мая враг совершил плотную атаку по Киеву с применением различных типов ракет и БпЛА. Силам ПВО удалось сбить сразу шесть Кинжалов, запущенных Россией. Уничтожение такого типа ракет стало возможным благодаря ЗРК Patriot.
Но россияне начали распространять слухи о том, что во время ракетной атаки им удалось уничтожить комплекс.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о судьбе ЗРК Patriot и успокоил украинцев. Он объяснил, что уничтожить Patriot с помощью Кинжалов невозможно.
Технически уничтожить ЗРК Patriot очень сложно, ведь у него разветвленная система. Но в сети распространялась информация о том, что комплекс был поврежден.
Юрий Игнат призвал не беспокоиться о судьбе Patriot. Он отметил, что все называют Patriot по-разному (комплекс, батарея, дивизион, система) и не понимают, из чего состоит дивизион. Он объяснил работу Patriot.
— Дивизион — это командный пункт, в котором боевая обслуга отслеживает воздушные цели и получает информацию о воздушной обстановке в зоне своей ответственности. Комплекс может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме.
Именно автоматический режим работы Patriot позволяет без вмешательств человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью.
Именно автоматический режим работы Patriot позволяет без вмешательств человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью.
Есть находящийся на расстоянии радар и до восьми пусковых установок, в каждой — по четыре транспортно-пусковых контейнера, которые тоже находятся на определенном расстоянии и обеспечивают пуски ракет.
Уничтожить систему Кинжалом невозможно. Все, что рассказывают россияне, пусть останется в архиве их пропаганды, — акцентирует Игнат.
Уничтожить систему Кинжалом невозможно. Все, что рассказывают россияне, пусть останется в архиве их пропаганды, — акцентирует Игнат.
Украина получает все больше систем ПВО для защиты нашего неба. Ранее мы рассказывали о характеристиках ЗРК SAMP-T.
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Фото: Depositphotos