У Повітряних силах ЗСУ офіційно прокоментували долю ЗРК Patriot

Росія продовжує використовувати тактику масованих ударів по Україні. У ніч проти 16 травня ворог здійснив щільну атаку по Києву із застосуванням різних типів ракет та БпЛА. Силам ППО вдалося збити відразу шість Кинджалів, які запустила Росія. Збиття такого типу ракет стало можливим завдяки ЗРК Patriot. Але росіяни почали розповсюджувати чутки про те, що під час ракетної атаки їм вдалося знищити комплекс.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про долю ЗРК Patriot та заспокоїв українців. Зокрема, пояснив, що знищити Patriot з допомогою Кинджалів неможливо.

Чому неможливо знищити ЗРК Patriot: пояснення ПС ЗСУ

Технічно знищити ЗРК Patriot дуже складно, адже він має розгалужену систему. Утім, мережею ширилася інформація про те, що комплекс було пошкоджено. Про це повідомляли в CNN, посилаючись на власні джерела.

Юрій Ігнат закликав не перейматися за долю Patriot. Він наголосив, що всі називають Patriot по-різному (комплекс, батарея, дивізіон, система) та не розуміють, з чого складається дивізіон. Тож він пояснює роботу Patriot.

— Дивізіон — це командний пункт, у якому бойова обслуга відстежує повітряні цілі та отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності. Комплекс може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі.

Саме автоматичний режим роботи Patriot дає змогу без втручань людини збивати повітряні цілі, як це й було минулої ночі.

Є радар, який перебуває на відстані, і до восьми пускових установок, у кожній — по чотири транспортно-пускових контейнери, які теж розташовані на певній відстані та забезпечують пуски ракет.

Знищити систему Кинджалом неможливо. Усе, що розповідають росіяни, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди, — акцентує Ігнат.

Україна отримує дедалі більше систем ППО для захисту нашого неба. Раніше ми розповідали про характеристики ЗРК SAMP-T.

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Фото: Depositphotos