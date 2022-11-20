Декларация про украинский воздушный щит — что это такое и для чего нужно

Удары России по критической инфраструктуре Украины не прекращаются. Поэтому наша страна вместе с союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите.
Об этом на Международном форуме безопасности в Галифаксе заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в эффективной противоракетной обороне. Она должна быть оперативной, до наступления зимы.
Эффективная защита нашего неба — важная составляющая гарантий безопасности, — отметил Ермак.
Эффективная защита нашего неба — важная составляющая гарантий безопасности, — отметил Ермак.
Цель декларации об украинском воздушном щите состоит в строительстве комплексной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Эта защита украинского неба будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента.
Также Ермак подчеркнул, что Украина не изменяет желания вступить в НАТО. Но мы понимаем, что для достижения единого согласия всех 30 членов Североатлантического союза нужно время.
— Поэтому на переходной период нам необходима консолидация усилий партнеров по созданию эффективных гарантий безопасности для Украины, чтобы сделать невозможным повторение подобной агрессии против нашей страны в будущем, — подчеркнул Ермак.
Украина вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном разработала Киевский договор безопасности. По словам Ермака, гарантией безопасности для Украины должен стать общий документ о стратегическом партнерстве, объединяющий Украину и страны-гаранты.
— Принцип прост: безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться. Для того чтобы делать это эффективно, Украине нужны долгосрочные вклады ее союзников.
Гарантии безопасности (не заверения, а гарантии) должны поступать от основной группы союзников Украины, которые обладают значительным военным потенциалом, — пояснил глава ОП.
Ермак подчеркнул, что страны-гаранты должны быть готовы принять как политические, так и юридические обязательства. Наряду с обязательствами по военной помощи, широкая группа международных партнеров должна поддерживать набор невоенных гарантий на основе санкций.
Ранее Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия для прекращения войны в Украине.
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