Декларація про український повітряний щит — що це таке та для чого потрібна

Удари Росії по критичній інфраструктурі України не припиняються. Тому наша країна разом із союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Про це на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Україна потребує ефективної протиракетної оборони. Вона повинна бути оперативною, до настання зими.

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Ефективний захист нашого неба — важлива складова гарантій безпеки, — зауважив Єрмак.

Декларація про український повітряний щит

Мета декларації про український повітряний щит полягає у побудові комплексної багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони України. Цей захист українського неба буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту.

Також Єрмак наголосив, що Україна незмінна у бажанні вступити до НАТО. Але ми розуміємо, що для досягнення одностайної згоди всіх 30 членів Альянсу потрібен час.

— Тому на перехідний період нам необхідна консолідація зусиль партнерів для створення ефективних гарантій безпеки для України, щоб унеможливити повторення подібної агресії проти нашої країни в майбутньому, — підкреслив Єрмак.

Гарантії безпеки для України

Україна разом з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном розробила Київський безпековий договір. За словами Єрмака, гарантіями безпеки для України має бути спільний документ про стратегічне партнерство, який об’єднує Україну та країни-гаранти.

— Принцип простий: безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися. Щоб робити це ефективно, Україні потрібні довгострокові внески її союзників.

Гарантії безпеки (не запевнення, а гарантії) повинні надходити від основної групи союзників України, які мають значний військовий потенціал, — пояснив глава ОП.

Єрмак підкреслив, що країни-гаранти мають бути готові взяти на себе як політичні, так і юридичні зобов’язання. Поряд із зобов’язаннями щодо військової допомоги, ширша група міжнародних партнерів повинна підтримувати набір невійськових гарантій на основі санкцій.

Раніше Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови для припинення війни в Україні.

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