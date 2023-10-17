Склады НАТО неисчерпаемы? Кулеба об оружии, договоренности с ОБСЕ и эвакуации из Израиля и Газы

Украина проводит много работы на дипломатическом фронте. В Украину приезжают представители других стран, во время встреч обсуждаются важные вопросы.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о делах на дипломатическом фронте.

Договоренности с ОБСЕ

Несколько дней назад в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Северной Македонии и глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяр Османи.

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Кулеба говорит, что председательство Северной Македонии в ОБСЕ завершается, Буяр Османи хотел проговорить дальнейшие шаги.

— В ОБСЕ сейчас проходят разрушительные процессы, я довел до коллеги свое глубокое убеждение, что организация стоит перед выбором: либо умирать дальше с Россией, либо обрести свободу и выздороветь без России, как это произошло с Советом Европы, — говорит Кулеба.

Были конкретные договоренности по практическим вопросам функционирования ОБСЕ:

организация по запросу Украины начала работать над возвращением украинских депортированных детей;

также обсудили тему гражданских пленных.

Выборы в Польше и оружие на складах НАТО

По словам министра, на стратегические отношения Украины и Польши ничего не влияет. Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом мире.

Также Кулеба прокомментировал заявления, что склады НАТО пустые и нет оружия для поставок Украине.

— Мы еще в прошлом году понимали, что склады неисчерпаемы и начали работу над увеличением производства оружия в странах НАТО. В начале года официально инициировали форум оборонных индустрий, тщательно к нему готовились и провели его. Там был начат Альянс оборонных компаний, которые совместно с Украиной будут производить оружие. Сейчас 59 компаний из 23 стран являются членами этого Альянса.

Мы этот риск о достижении дна складов НАТО предусматривали. Начали с этим работать еще год назад, он сейчас минимизирован.

Но мой опыт показывает, каким бы ни был пустым склад, всегда есть двойное дно, — акцентировал Кулеба.

Об эвакуации украинцев из Израиля и сектора Газа

Глава МИД сказал, что все эти дни выезд из сектора Газа был закрыт, разные страны не могли эвакуировать своих граждан. Есть один выезд на территорию Египта. Работает МИД, спецслужбы, уполномоченный ВРУ по правам человека. Надо открыть коридор в Египет, появились первые обнадеживающие сигналы, что он заработает.

А эвакуацию из Израиля уже наладили.

Граждане разных стран пострадали в результате вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа. Ранее мы рассказывали, граждане каких стран погибли в Израиле из-за нападения ХАМАС.

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