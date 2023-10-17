Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази

Україна проводить багато роботи на дипломатичному фронті. До України приїжджають представники інших країн, під час зустрічей обговорюються важливі питання.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про справи на дипломатичному фронті.

Домовленості з ОБСЄ

Кілька днів тому до України з візитом прибув міністр закордонних справ Північної Македонії та голова Організації з безпеки й співробітництва в Європі Буяр Османі.

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Кулеба говорить, що головування Північної Македонії в ОБСЄ завершується, Буяр Османі хотів проговорити подальші кроки.

— В ОБСЄ зараз відбуваються руйнівні процеси, я довів до колеги своє глибоке переконання, що організація стоїть перед вибором: або помирати далі з Росією, або знайти волю й одужати без Росії, як це сталося з Радою Європи, — говорить Кулеба.

Були конкретні домовленості щодо практичних питань функціонування ОБСЄ:

організація на запит України почала працювати над поверненням українських депортованих дітей;

також обговорили тему цивільних полонених.

Вибори у Польщі та зброю на складах НАТО

За словами міністра, на стратегічні відносини України й Польщі не впливає нічого. Адже Польща й Україна не можуть одна без одної та не виживуть у цьому світі.

Також Кулеба прокоментував заяви, що склади НАТО порожні, й немає зброї для постачання Україні.

— Ми ще минулого року розуміли, що склади невичерпні та почали працювати над збільшенням виробництва зброї в країнах НАТО. На початку року ми офіційно ініціювали форум оборонних індустрій, ретельно до нього готувалися та провели його. Там був започаткований Альянс оборонних компаній, які спільно з Україною вироблятимуть зброю. Зараз 59 компаній з 23 країн є учасниками цього Альянсу.

Ми цей ризик про досягнення дна складів НАТО передбачали. Почали з цим працювати ще рік тому, він зараз мінімізований.

Але мій досвід показує, яким би не був порожній склад, завжди є подвійне дно, — акцентував Кулеба.

Про евакуацію українців з Ізраїлю та сектора Гази

Очільник МЗС сказав, що усі ці дні виїзд із сектору Гази був закритий, різні країни не могли евакуювати своїх громадян. Є один виїзд на територію Єгипту. Працює МЗС, спецслужби, уповноважений ВРУ з прав людини. Треба відкрити коридор в Єгипет, з’явилися перші обнадійливі сигнали, що він запрацює.

А евакуація з Ізраїлю уже налагоджена.

Громадяни різних країн постраждали унаслідок збройного конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази. Раніше ми розповідали, громадяни яких країн загинули в Ізраїлі через напад ХАМАС.

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