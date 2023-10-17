Україна

Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 18:00
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ

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Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ

Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази
0:05:17
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