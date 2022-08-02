Сможет ли украинская сторона получить доступ к Еленовке? Дмитрий Лубинец о возможной встрече с омбудсменом РФ

Украинцы переживают за судьбу защитников Азовстали. Трагедией стало убийство украинских военнопленных в Еленовке. Поэтому мы стали еще больше волноваться за жизнь наших защитников и чувствовать еще больше злости из-за бездействия международных организаций.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о возможной встрече с омбудсменом РФ и депортированных украинцах.

О возможной встрече с омбудсменом России

Дмитрий Лубинец выступил с инициативой приехать в Еленовку и встретиться с омбудсменом из РФ Татьяной Москальковой. Он сообщил, что российская сторона получила его запрос, поэтому пока он ждет ответа. По его словам, не следует ожидать скорого ответа, так как Международный Красный Крест и Мониторинговая миссия ООН до сих пор не получили доступа к месту трагедии.

— Мы предложили, чтобы в Еленовку приехал украинский омбудсмен вместе с российским, для прозрачности. Чтобы в нашем присутствии был предоставлен доступ экспертам-международникам. Кроме того, я предложил, чтобы мы вместе посетили раненых украинских военных и, возможно, приступили к процедуре гуманитарных договоренностей, — сказал Лубинец.

Также украинский омбудсмен сообщил, что Россия готова вернуть тела погибших украинских военных, однако после расследования. Он добавил, что пытаются установить местонахождение украинских защитников, в том числе Дениса Прокопенко и Сергея Волынского.

Чтобы не помешать процессу обмена и получения информации, публично нельзя обнародовать информацию о том, кто и где находится, — сказал омбудсмен.

Международный Комитет Красного Креста и ООН стали гарантами безопасности для украинских военнопленных. Тем не менее коммуникация с ООН происходит даже хуже, чем с Красным Крестом. Лубинец отметил, что не получил от Организации Объединенных Наций ни одного ответа на свои запросы.

О депортированных гражданах Украины

Дмитрий Лубинец рассказал, что депортированные украинцы проходят фильтрационные лагеря. При фильтрации отдельно разделяют мужчин, женщин и детей. Одновременно допрашивают членов семьи и сравнивают ответы. Если ответы совпадают, людей пропускают дальше.

— К сожалению, часто арестовывают родителей, а детей отправляют на территорию РФ, — сказал Лубинец.

По его словам, российские военные ищут людей, причастных к ВСУ и правоохранительной системе Украины, особенно в период с 2014 года. Часто забирают украинские документы и не предоставляют никаких условий проживания.

Также МИД Украины ведет переговоры с посольством Швейцарии, чтобы швейцарская сторона предоставляла консульские услуги украинцам на территории РФ.

Пока российская сторона пытается своей пропагандой и обманом обвинить Украину в трагедии в Еленовке, все доказательства свидетельствуют против России. Ранее мы рассказывали об анализе снимков Maxar после убийства военнопленных.

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