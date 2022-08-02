Чи зможе українська сторона отримати доступ до Оленівки? Дмитро Лубінець про можливу зустріч з омбудсменом РФ

Українці хвилюються за долю захисників Азовсталі. Трагедією стало вбивство українських військовополонених в Оленівці. Тож ми почуваємо ще більше хвилювання за життя наших захисників і ще більшу злобу через бездіяльність міжнародних організацій.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про можливу зустріч з омбудсменом РФ та депортованих українців.

Про можливу зустріч з омбудсменом Росії

Дмитро Лубінець виступив з ініціативою приїхати в Оленівку та зустрітися з омбудсменом з РФ Тетяною Москальковою. Він повідомив, що російська сторона отримала його запит, тож наразі він чекає відповіді. За його словами, не слід чекати швидкої відповіді, адже Міжнародний Червоний Хрест та Моніторингова місія ООН досі не отримали доступу до місця трагедії.

— Ми запропонували, щоб в Оленівку приїхав український омбудсмен разом з російським, для прозорості. Щоб у нашій присутності був наданий доступ експертам-міжнародникам. Крім цього, я запропонував, щоб ми разом відвідали поранених українських військових і, можливо, розпочали процедуру гуманітарних домовленостей, — сказав Лубінець.

Також український омбудсмен повідомив, що Росія готова повернути тіла загиблих українських військових, проте після закінчення розслідування. Він додав, що намагається встановити місцеперебування українських захисників, зокрема Дениса Прокопенка й Сергія Волинського.

Щоб не завадити процесу обміну та отримання інформації, публічно не можна оприлюднити інформацію про те, хто й де знаходиться, — сказав омбудсмен.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та ООН стали гарантами безпеки для українських військовополонених. Проте комунікація з ООН відбувається навіть гірше, ніж із Червоним Хрестом. Лубінець зауважив, що не отримав від Організації Об’єднаних Націй жодної відповіді на свої запити.

Про депортованих громадян України

Дмитро Лубінець розповів, що депортовані українці проходять фільтраційні табори. Під час фільтрації окремо розділяють чоловіків, жінок та дітей. Одночасно допитують членів родини й порівнюють їхні відповіді. Якщо відповіді збігаються, людей пропускають далі.

— На жаль, часто арештовують батьків, а дітей відправляють на територію РФ, — сказав Лубінець.

За його словами, російські військові шукають людей, причетних до ЗСУ та правоохоронної системи України, особливо у період з 2014 року. Часто забирають українські документи й не надають жодних умов для проживання.

Також МЗС України веде перемовини з посольством Швейцарії, щоб швейцарська сторона надавала консульські послуги українцям на території РФ.

Поки російська сторона намагається своєю пропагандою й обманом звинуватити Україну в трагедії в Оленівці, усі докази свідчать проти Росії. Раніше ми розповідали про аналіз знімків Maxar після вбивства військовополонених.

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