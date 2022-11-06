Спас младенца от ада войны, а теперь должен найти его родных: мариуполец обратился в проект ДНК. Свои

Если есть ад на Земле, то он в Мариуполе. Российские захватчики уничтожили город почти на 100%, убив тысячи мирных людей, разъединив семьи и изуродовав тела и души украинцев.
Но даже в самые темные времена в сердцах наших граждан теплится добро и надежда. В начале марта в Мариуполе общественный активист Евгений Тузов спас младенца от ракетных обстрелов.
Однако рядом с ребенком, которому на тот момент было около десяти дней от рождения, родителей не было. Все указывало на то, что они погибли во время бомбежек.
Малыш просто чудом смог выжить благодаря заботе Евгения, который принес его в бомбоубежище и ухаживал за ним. К сожалению, у маленького Богданчика (так его назвал временный опекун) обнаружили ожоги легких. Его пришлось срочно отвезти в больницу.
Затем Евгению удалось эвакуироваться из Мариуполя, и все это время он ничего не знал о дальнейшей судьбе малыша. Но мужчина очень переживал за него и пытался найти ребенка.
— Мы стучались во все двери, пытались искать через знакомых, с помощью соцсетей. Для меня это очень важно, ведь человек, спасший жизнь другому человеку, несет за него ответственность.
А я даже не знал, есть ли у Богданчика родные, остался ли он сам на свете, — делится мужчина.
А я даже не знал, есть ли у Богданчика родные, остался ли он сам на свете, — делится мужчина.
Он решил обратиться в проект ДНК. Свои, чтобы узнать хоть что-нибудь о своем названом сыне.
В Винницкой области журналисты нашли женщину, которая забрала мальчика из больницы и назвалась его мамой. Она узнала в Богданчике своего потерянного при взрывах сына.
Однако даже ее родственники сомневаются, действительно ли это ее малыш. Они предполагают, что роженица в шоковом состоянии могла перепутать детей.
Что же на самом деле произошло в этой истории? Кто родственники Богданчика и что с ними случилось? Тест ДНК помог пролить свет на обстоятельства трагедии.
Узнай все подробности в воскресенье, 6 ноября, в 18:50 в эфире телеканала СТБ.
Спецпроект ДНК. Свои от телеканала СТБ и команды Тайны ДНК призван помочь украинцам найти тех, кого они потеряли во время российского вторжения.
Каждую неделю ведущая программы Татьяна Высоцкая будет прилагать максимум усилий, чтобы снова объединить семьи пленных и пропавших без вести во время оккупации. Смотри удивительные жизненные истории.
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