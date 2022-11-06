Спас младенца от ада войны, а теперь должен найти его родных: мариуполец обратился в проект ДНК. Свои

Если есть ад на Земле, то он в Мариуполе. Российские захватчики уничтожили город почти на 100%, убив тысячи мирных людей, разъединив семьи и изуродовав тела и души украинцев.

Но даже в самые темные времена в сердцах наших граждан теплится добро и надежда. В начале марта в Мариуполе общественный активист Евгений Тузов спас младенца от ракетных обстрелов.

Однако рядом с ребенком, которому на тот момент было около десяти дней от рождения, родителей не было. Все указывало на то, что они погибли во время бомбежек.

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Что известно о судьбе мальчика

Малыш просто чудом смог выжить благодаря заботе Евгения, который принес его в бомбоубежище и ухаживал за ним. К сожалению, у маленького Богданчика (так его назвал временный опекун) обнаружили ожоги легких. Его пришлось срочно отвезти в больницу.

Затем Евгению удалось эвакуироваться из Мариуполя, и все это время он ничего не знал о дальнейшей судьбе малыша. Но мужчина очень переживал за него и пытался найти ребенка.

— Мы стучались во все двери, пытались искать через знакомых, с помощью соцсетей. Для меня это очень важно, ведь человек, спасший жизнь другому человеку, несет за него ответственность.

А я даже не знал, есть ли у Богданчика родные, остался ли он сам на свете, — делится мужчина.

Он решил обратиться в проект ДНК. Свои, чтобы узнать хоть что-нибудь о своем названом сыне.

В Винницкой области журналисты нашли женщину, которая забрала мальчика из больницы и назвалась его мамой. Она узнала в Богданчике своего потерянного при взрывах сына.

Однако даже ее родственники сомневаются, действительно ли это ее малыш. Они предполагают, что роженица в шоковом состоянии могла перепутать детей.

Что же на самом деле произошло в этой истории? Кто родственники Богданчика и что с ними случилось? Тест ДНК помог пролить свет на обстоятельства трагедии.

Узнай все подробности в воскресенье, 6 ноября, в 18:50 в эфире телеканала СТБ.

ДНК. Свои

Спецпроект ДНК. Свои от телеканала СТБ и команды Тайны ДНК призван помочь украинцам найти тех, кого они потеряли во время российского вторжения.

Каждую неделю ведущая программы Татьяна Высоцкая будет прилагать максимум усилий, чтобы снова объединить семьи пленных и пропавших без вести во время оккупации. Смотри удивительные жизненные истории.

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