Врятував немовля з пекла війни, а тепер має знайти його родичів: маріуполець звернувся до проекту ДНК. Свої

Якщо є пекло на Землі, то воно в Маріуполі. Російські загарбники винищили місто майже на 100%, вбивши тисячі мирних людей, роз’єднавши родини та скалічивши тіла й душі українців.

Але навіть у найтемніші часи в серцях наших громадян жевріє добро та надія. На початку березня в Маріуполі громадський активіст Євген Тузов врятував немовля від ракетного обстрілу.

Однак поруч з дитиною, якій на той час було приблизно десять днів від народження, батьків не було. Усе вказувало на те, що вони загинули під час бомбардувань.

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Малюк просто дивом зміг вижити завдяки турботі Євгена, який приніс його у бомбосховище та доглядав за ним. На жаль, у маленького Богданчика (так його назвав тимчасовий опікун) виявили опіки легенів. Його довелось терміново відвезти в лікарню.

Потім Євгену вдалось евакуюватися з Маріуполя, і весь цей час він нічого не знав про подальшу долю малюка. Але чоловік дуже переживав за нього та намагався відшукати дитя.

— Ми стукали в усі двері, намагалися шукати через знайомих, за допомогою соцмереж. Для мене це дуже важливо, адже людина, яка врятувала життя іншій людині, несе за неї відповідальність.

А я навіть не знав, чи є у Богданчика рідні, чи він залишився сам на світі, — ділиться чоловік.

Тож він вирішив звернутись до проекту ДНК. Свої, щоб дізнатись бодай щось про свого названого сина.

На Вінниччині журналісти віднайшли жінку, яка забрала хлопчика з лікарні та назвалась його мамою. Вона впізнала в Богданчику свого загубленого під час вибухів сина.

Утім, навіть її родичі мають сумніви, чи це справді її малюк. Вони припускають, що породілля в шоковому стані могла переплутати дітей.

То що ж насправді сталось у цій історії? Хто родичі Богданчика та що з ними трапилось? Тест ДНК допоміг пролити світло на обставини трагедії.

Дізнайся всі подробиці в неділю, 6 листопада, о 18:50 в ефірі телеканалу СТБ.

ДНК. Свої

Спецпроект ДНК. Свої від телеканалу СТБ та команди Таємниці ДНК покликаний допомогти українцям знайти тих, кого вони втратили під час російського вторгнення.

Щотижня ведуча програми Тетяна Висоцька докладатиме максимальних зусиль, щоб знову об’єднати родини полонених та зниклих безвісти під час окупації. Дивись дивовижні життєві історії.

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