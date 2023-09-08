Жизнь волонтера спасла собачка: до боли ужасная история одного обстрела Орехова

Она чудом выжила два месяца назад, когда россияне сбросили на Пункт Незламності городка Орехов несколько тяжелых авиабомб. Еще одна попала прямо в помещение, где находились люди, разрушив его до основания.

Волонтер Любовь Яровая в тот день получила контузии и выбиралась из-под завалов в одиночку, а ныне корит себя за то, что не заставила всех спуститься во время налета к ней в подвал.

С марта россияне упорно ровняют городок с землей, ежесуточно сбрасывают на кварталы бомбы. В городе уже почти не осталось живого места.

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На руине Пункта Незламності в Орехове волонтер Любовь до сих пор искренне удивляется, что осталась жива после авиаудара россиян. Первая бомба взорвалась совсем рядом, а через четыре минуты прилетела вторая — именно она стала для многих смертельной.

Люди в Пункте Незламності раньше могли отдыхать, питаться, мыться и получать медицинскую помощь. Поэтому погибло много людей.

Любовь уверена, что тогда ее спасла собачка, за которой она вернулась в подвал, когда уже другие люди после первого взрыва оттуда ушли. Женщина получила контузии, ее тогда завалило в подвале. Выбиралась в одиночку.

Орехов россияне ежедневно обстреливают из авиации, поэтому город усеян воронками от бомб посреди кварталов.

Сотрудники СБУ документируют все случаи военных преступлений россиян. А теперь только Запорожское управление службы расследует почти четыре тысячи уголовных производств за нарушение Россией законов и обычаев войны.

Орехов неподалеку от Запорожья с самого начала полномасштабного вторжения находится на линии огня оккупантов. Читай, как благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда.

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