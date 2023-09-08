Украина

Жизнь волонтера спасла собачка: до боли ужасная история одного обстрела Орехова

Андрей Почтев 08 сентября 2023, 22:00
Оріхів

Больше видео
0:04:22
Сталевий кордон зайшов у Тополі та Строївку: як беруть у полон росіян та знищують техніку
ВСУ закрепились в Строевке и Тополях. Как Сталевий кордон держит оборону и уничтожает врага
0:03:52
Наслідки удару по Костянтинівці
Осколок попал в сосуд мозга! Мама о состоянии тяжелораненой дочери, пострадавшей от удара по Константиновке
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 8 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:53
Выставка военных преступлений РФ
Зверства против украинцев должен увидеть весь мир! Выставка Russian War Crimes в Берлине
Смотреть больше

Последние видео
Оріхів

Жизнь волонтера спасла собачка: до боли ужасная история одного обстрела Орехова
0:05:27
Моторошні спогади окупації
Обессиленная и избитая, учительница встретила в плену свою ученицу — жуткие воспоминания оккупации
0:04:36
Вижив після зачистки позицій ворога — історія прикордонника Гліба
Хотел взять автомат, но понял, что рука висит. История пограничника Глеба, выжившего после зачистки позиций врага
0:04:22
Сталевий кордон зайшов у Тополі та Строївку: як беруть у полон росіян та знищують техніку
ВСУ закрепились в Строевке и Тополях. Как Сталевий кордон держит оборону и уничтожает врага
0:03:52
Наслідки удару по Костянтинівці
Осколок попал в сосуд мозга! Мама о состоянии тяжелораненой дочери, пострадавшей от удара по Константиновке
0:04:20
1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Последнее предупреждение для предпринимателей! С 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 8 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:53
Выставка военных преступлений РФ
Зверства против украинцев должен увидеть весь мир! Выставка Russian War Crimes в Берлине
0:03:33
Центр для ВПЛ в Днепре
Долгосрочное проживание и развитие: уникальный центр для ВПЛ с инвалидностью в Днепре
0:06:52
Помощь ВСУ
За каждый 1 млн грн — минус мешок песка с плеч! Ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем на горы
Больше видео
Моторошні спогади окупації
Читать дальше
Обессиленная и избитая, учительница встретила в плену свою ученицу — жуткие воспоминания оккупации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь