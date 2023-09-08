Життя волонтерки врятував песик: до болю жахлива історія одного обстрілу Оріхова

Вона дивом вижила два місяці тому, коли росіяни скинули на пункт незламності містечка Оріхів кілька важких авіабомб. Ще одна влучила просто у приміщення, де перебували люди, зруйнувавши його вщент.

Волонтерка Любов Яровая того дня дістала контузії й вибиралася з-під завалів самотужки, а нині картає себе за те, що не змусила усіх інших спуститися під час нальоту до неї у підвал.

Від березня росіяни завзято рівняють містечко із землею, щодоби скидають на квартали бомби. В містечку вже майже не лишилося живого місця.

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На руїні Пункту Незламності в Оріхові волонтерка пані Любов досі щиро дивується, що залишилась живою після аріаудару росіян. Перша бомба вибухнула зовсім поруч, а за чотири хвилини прилетіла друга — саме вона стала для багатьох смертельною.

Люди в Пункті Незламності раніше могли відпочивати, харчуватись, митись та отримувати медичну допомогу. Тож загинуло чимало людей.

Пані Любов впевнена, що тоді її врятував песик, за яким вона повернулася в підвал, коли вже інші люди після першого вибуху звідти пішли. Жінка зазнала контузій, її тоді завалило в підвалі. Вибиралася самотужки.

Оріхів росіяни щодня трощать з авіації, тому місто усіяне вирвами від бомб посеред кварталів.

Наразі співробітники СБУ документують усі випадки воєнних злочинів росіян. А тепер лише Запорізьке управління служби розслідує майже чотири тисячі кримінальних проваджень за порушення Росією законів та звичаїв війни.

Оріхів, що неподалік Запоріжжя, від самого початку повномасштабного вторгнення перебуває на лінії вогню окупантів. Читай, як завдяки титанічній праці волонтерів у людей є життя та надія.

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