За воду из колодцев придется платить? Рассказываем о Едином реестре скважин, и как это работает

Недавно в сети появилась информация, что владельцы колодцев должны установить на них счетчики и платить за воду, будто это связано с реестром артезианских скважин.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини об оплате воды для граждан Украины.

Кому нужно ставить скважины на учет

Стрелец отметил, что учет — это систематизация информации и понимания, где и какие скважины находятся, а также как используется вода.

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По его словам, платное использование воды из скважин — только для бизнеса, а для простых гражданских вода бесплатная. Он добавил, что реестр скважин существует уже давно, но теперь можно будет внести информацию о скважине самостоятельно через электронную базу.

— На сегодняшний день, согласно водному кодексу, каждая скважина, используемая бизнесом, должна быть оборудована соответствующими счетчиками. Согласно ему платится рентная плата. Этот алгоритм работал много лет, но вопрос в том, все ли его соблюдали.

Министр говорит, что реестр, который создается сейчас, дает возможность автоматически внести информацию о новых скважинах или использовавшихся ранее без бумажек. В нем уже есть информация об около 10 тыс. скважин по всей стране.

Важно понимать, что людям, использующим воду из скважин для собственных домохозяйств и не являющимся ФЛП, не нужно подавать никакую информацию.

Если бизнес использует до 5 кубических метров в сутки, он не должен получать разрешение на водопользование. Если больше — разрешение нужно оформлять.

Если бизнес использует более 300 кубических метров в сутки, нужно оформить разрешение на пользование недрами.

В Украине уже повысили тарифы на электроэнергию и хотели сделать это с водоснабжением. Но потом заявили, что повышения цен на воду не будет. Читай подробнее по ссылке.

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