Україна

За воду з колодязів доведеться платити? Розповідаємо про Єдиний реєстр свердловин та як це працює

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Серпня 2023, 13:30
Єдиний реєстр свердловин: хто має платити за воду

Більше відео
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн
Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн
0:06:02
Дрони в Україні
Ці пташки знищують ворожу техніку на мільйони доларів! Усе про українську дронну галузь
Карта бойових дій в Україні 02.08.2023 онлайн
ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн
0:06:25
Замінованість України сягнула площі кількох європейських держав
Більше за площу кількох європейських держав. Замінованість України сягає мільйонів гектарів — що відомо
Дивитись більше

Останні відео
Єдиний реєстр свердловин: хто має платити за воду

За воду з колодязів доведеться платити? Розповідаємо про Єдиний реєстр свердловин та як це працює
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн
Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн
0:05:24
Прикордонники із Волині
Зараз або ти, або тебе… Прикордонники з Волині відверто розповіли про перші дні на передовій
0:06:02
Дрони в Україні
Ці пташки знищують ворожу техніку на мільйони доларів! Усе про українську дронну галузь
Карта бойових дій в Україні 02.08.2023 онлайн
ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн
0:03:58
військові хірурги
Бачили все, на що вибух може перетворити людське тіло: як військові хірурги витягають бійців з того світу
0:04:07
Вирощування лохини
Продає лохину і волонтерить. Історія ветерана АТО, що віднайшов себе у фермерстві
0:04:45
Історія пожежників-добровольців
Рятують життя попри небезпеку! Історія пожежників-добровольців, які вражають сміливістю
0:06:25
Замінованість України сягнула площі кількох європейських держав
Більше за площу кількох європейських держав. Замінованість України сягає мільйонів гектарів — що відомо
0:12:50
перевірки роботи ТЦК
Позбутися людського фактора та корупції: генерал Павлюк про перевірку роботи ТЦК та цифровізацію ЗСУ
Більше відео
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн
Читати далі
Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь