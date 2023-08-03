За воду з колодязів доведеться платити? Розповідаємо про Єдиний реєстр свердловин та як це працює

Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що люди, які мають колодязі, повинні встановити на них лічильники та платити за воду, начебто це пов’язано з реєстром артезіанських свердловин.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про оплату води для громадян України.

Кому треба ставити свердловини на облік

Стрілець зазначив, що облік — це про систематизацію інформації та розуміння, де і які свердловини розташовані, а також як використовується вода.

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За його словами, платне використання води зі свердловин — лише для бізнесу, а для простих цивільних вода безплатна. Він додав, що реєстр свердловин існує вже давно, але тепер можна буде внести інформацію про свердловину самостійно через електронну базу.

— На сьогодні, відповідно до водного кодексу, кожна свердловина, яка використовується бізнесом, має бути обладнана відповідними лічильниками. Згідно з ним, сплачується рентна плата. Цей алгоритм працював багато років, але питання в тому, чи всі його дотримувалися.

Міністр каже, що реєстр, який створюється зараз, дає можливість автоматично внести інформацію про нові свердловини або ті, що використовувалися раніше без жодних папірців. У ньому вже є інформація про близько 10 тис. свердловин по всій країні.

Важливо розуміти, що людям, які використовують воду зі свердловин для власних домогосподарств і не є ФОП, не треба подавати жодної інформації.

Якщо бізнес використовує до 5 метрів кубічних на добу, він не мусить отримувати дозвіл на водокористування. Якщо більше — дозвіл потрібно оформлювати.

Якщо бізнес використовує понад 300 метрів кубічних на добу, треба оформити дозвіл на користування надрами.

В Україні вже підвищили тарифи на електроенергію та хотіли це зробити з водопостачанням. Але згодом заявили, що підвищення цін на воду не буде. Читай детальніше за посиланням.

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