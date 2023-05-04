Україна

Вода — на ціну золота! Як жителі Херсонської області досі потерпають через росіян

Христина Венгеляускайте 04 Травня 2023, 19:30

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