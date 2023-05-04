Вода — на ціну золота! Як жителі Херсонської області досі потерпають через росіян

Пережили окупацію та тортури, а нині разом долають наслідки “руського міра”, який понад пів року панував на рідних землях.

Частково без світла та повністю без води тисячі людей живуть навіть після деокупації правого берега Херсонщини. Адже тікаючи, росіяни познищували електро та водопостачання.

Електроенергія була відсутня у всіх селах нашої громади. Не було генераторів, щоб ми могли качати. Тоді вода була дійсно на ціну золота, — говорить голова Новоолександрівської громади Олександр Левечко.

І така ситуація залишається досі. Централізованого водопостачання по всьому правому берегу Херсонської області — немає. Росіяни свідомо трощили всю критично важливу інфраструктуру.

Після деокупації переважна більшість високовольтних ліній також були побиті уламками снарядів. За сім місяців в окремих громадах світла не було ані на хвилину.

Навіть старі насоси окупанти пошкодили або розграбували. Додає проблем й те, що рівень води у водосховищах та колодязях падає.

Допомогти громаді взялися небайдужі українці. За місяць люди зібрали понад 600 тисяч гривень. На ці гроші дніпровські волонтери придбали 12 сучасних насосів для восьми сіл. Тож скоро нарешті тут кожен будинок буде з чистою водою.

Та продовжують потерпати мирні люди не тільки від наслідків російської окупації, але й снарядів загарбників. Читай, що відомо про наслідки обстрілу Херсону 3 травня.

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