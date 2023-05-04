Вода — на цену золота! Как жители Херсонской области до сих пор страдают из-за россиян

Пережили оккупацию и пытки, а сейчас вместе преодолевают последствия “русского мира”, который более полугода царил на родных землях.

Частично без света и без воды тысячи людей живут даже после деоккупации правого берега Херсонской области. Ведь убегая, россияне уничтожали электро и водоснабжение.

Электроэнергия отсутствовала во всех селах нашей громады. Не было генераторов, чтобы мы могли качать. Тогда вода действительно была на цену золота, — говорит председатель Новоалександровской общины Александр Левечко.

И такая ситуация остается до сих пор. Централизованного водоснабжения по всему правому берегу Херсонской области — нет. Россияне сознательно уничтожали всю критически важную инфраструктуру.

После деоккупации большинство высоковольтных линий также были разбиты обломками снарядов. За семь месяцев в отдельных общинах света не было ни на минуту.

Даже старые насосы оккупанты повредили или разграбили. Добавляет проблемы и то, что уровень воды в водохранилищах и колодцах падает.

Помочь громаде взялись неравнодушные украинцы. В месяц люди собрали более 600 тысяч гривен. На эти деньги днепровские волонтеры приобрели 12 современных насосов для восьми сел. Так что наконец-то здесь каждый дом будет с чистой водой.

Но продолжают страдать мирные люди не только от последствий российской оккупации, но и от снарядов захватчиков. Читай, что известно о последствиях обстрела Херсона 3 мая.

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