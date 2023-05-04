Украина

Вода — на цену золота! Как жители Херсонской области до сих пор страдают из-за россиян

Кристина Венгеляускайте 04 мая 2023, 19:30

Больше видео
0:05:55
Сіверськ
Это было рядом! Журналисты дважды попали под обстрел, но увидели, как живет Северск
0:03:17
Мобільна лабораторія на колесах
Больница на колесах! Как в Прикарпатье ездят автобусы-лаборатории с бесплатным обследованием
Купянск
Снаряд застрял между этажами! Россияне прицельно бьют по больницам и высоткам Купянска
0:19:59
Владимир Зеленский
“Все мы хотим здесь видеть другого Владимира”: главные тезисы из выступления Зеленского в Гааге
Смотреть больше

Последние видео
0:03:30
Херсонська область

Вода — на цену золота! Как жители Херсонской области до сих пор страдают из-за россиян
0:05:55
Сіверськ
Это было рядом! Журналисты дважды попали под обстрел, но увидели, как живет Северск
0:03:17
Мобільна лабораторія на колесах
Больница на колесах! Как в Прикарпатье ездят автобусы-лаборатории с бесплатным обследованием
Купянск
Снаряд застрял между этажами! Россияне прицельно бьют по больницам и высоткам Купянска
0:19:59
Владимир Зеленский
“Все мы хотим здесь видеть другого Владимира”: главные тезисы из выступления Зеленского в Гааге
0:02:59
оріхів
Детей не осталось, а местные паникуют: оккупанты испепеляют Орехов
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — ученая о постройке Запорожской АЭС
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Карта бойових дій в Україні
Новые инструкции пропагандистов и старые тактики оккупантов: карта боевых действий в Украине 4 мая в режиме онлайн
0:06:44
Києво-Печерська Лавра
Законные владельцы или нежелательные гости? Почему УПЦ МП до сих пор в Лавре и что происходит
Больше видео
Сіверськ
Читать дальше
Это было рядом! Журналисты дважды попали под обстрел, но увидели, как живет Северск

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь