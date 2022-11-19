Это самая горячая точка фронта: как украинские воины защищают свою землю на востоке

Самой горячей точкой фронта сейчас является Донбасс, который оккупанты постоянными обстрелами и ковровыми бомбардировками стирают с земли.

И поэтому страдает в основном мирное население. Сдерживают нашествие захватчиков прежде всего пехотинцы и артиллеристы, которые ежедневно встречаются с врагом в тяжелых дуэлях.

Военнослужащий с позывным Жак на передовую попал недавно, был мобилизован, прошел военную подготовку. Врага не боится, потому что знает, за что воюет, впрочем, переживает, что говорит по-русски.

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Вражеская армия постоянно целит по его позиции, но, к счастью, у второй армии мира все время: то перелет, то недолет.

Единственно чем враг на этом направлении научился удачно пользоваться — это квадрокоптеры, говорят наши военные.

Выискивают позиции воинов ВСУ в посадках и полях, приводят артиллерию.

Но наши славные воины уверены, что победа уже близка и никакие враги не отнимут у нас права быть свободными людьми.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как укреплены позиции волынской терробороны.