ВСУ готовы к провокациям с Беларуси! Как укреплены позиции волынской терробороны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова начал угрожать Украине.

Наши военные, которые служат на границах с Беларусью, уверяют, что ни на какие провокации соседей не ведутся, а продолжают укреплять и охранять государственные рубежи.

Один из бойцов отмечает, что они обживаются на позициях и в разных условиях чувствуют себя комфортно. Готовы встречать врага.

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За почти 8 месяцев войны и угрозы со стороны северных соседей на рубежах изрядно потрудились над обустройством фортификационных сооружений. Есть укрытие от авианалетов и окопы для ведения боя.

С укрепленными позициями наших воинов – спокойно и местным жителям. Бойцов всячески поддерживают и помогают. Как вот дети из пограничного села Липа, которые собрали 700 гривен для терроборонцев.

Военных это очень растрогало. Поэтому они решили лично поблагодарить каждого из них и вручить благодарности и шевроны своей бригады.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какая ситуация на границе с Беларусью сегодня.