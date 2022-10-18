ЗСУ готові до провокацій з Білорусі! Як укріплені позиції волинської тероборони

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову почав погрожувати Україні.

Наші військові, які служать на кордонах з Білоруссю, запевняють, що на жодні провокації сусідів не ведуться, а продовжують укріплювати й охороняти державні рубежі.

Один з бійців зазначає, що вони обживаються на позиціях і в різних умовах почувають себе комфортно. Готові зустрічати ворога.

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За майже 8 місяців великої війни й загрози з боку північних сусідів на рубежах добряче потрудилися над облаштуванням фортифікаційних споруд. Є укриття від авіанальотів та окопи для ведення бою.

З укріпленими позиціями наших воїнів — спокійно і місцевим жителям. Бійців усіляко підтримують та допомагають. Як ось ці діти з прикордонного села Липа, які назбирали 700 гривень для тероборонців.

Військових це неабияк розчулило. Тому вони вирішили особисто подякувати кожному з них і вручити подяки та шеврони своєї бригади.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, яка ситуація на кордоні з Білоруссю сьогодні.