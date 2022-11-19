Це найгарячіша точка фронту: як українські воїни захищають свою землю на сході

Найгарячішою точкою фронту нині є Донбас, який окупанти постійними обстрілами та килимовими бомбардуваннями стирають із землі.

І через це страждає здебільшого мирне населення. Стримують навалу загарбників насамперед піхотинці та артилеристи, які щодня зустрічаються з ворогом у важких дуелях.

Військовослужбовець з позивним Жак на передовій віднедавна, був мобілізований, пройшов військову підготовку. Ворога не боїться, бо знає, за що воює, утім переймається, що розмовляє російською.

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Ворожа армія постійно цілить по його позиції, та, на щастя, у другої армії світу весь час: то переліт, то недоліт.

Єдине чим ворог на цьому напрямку навчився вдало користуватися — це квадрокоптери, кажуть наші військові

Вишукують позиції вояків ЗСУ у посадках та полях, наводять артилерію.

Та наші славні воїни певні, що перемога вже близько і жодні вороженьки не віднімуть у нас права бути вільними людьми.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як укріплені позиції волинської тероборони.