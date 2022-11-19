Україна

Це найгарячіша точка фронту: як українські воїни захищають свою землю на сході

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 19 Листопада 2022, 22:30

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