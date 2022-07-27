Страшные пытки и бесчеловечные условия — вся правда о российских фильтрационных лагерях

Координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова рассказала про фильтрационные лагеря российских оккупантов и в каких бесчеловечных условиях они держат там украинцев.

Концентрационные лагеря россиян

Уничтожение украинцев физически и морально россиянами в фильтрационных лагерях продолжается, а вызывает только возмущение от международного общества вместо быстрой и жесткой реакции.

Организация Медийной инициативы исследовала несколько месяцев фильтрацию россиянами. Результатами стало выявление по меньшей мере 14 лагерей в Донецкой области и трех — в Луганской. Такие места постоянно появляются.

Фильтрацию должны пройти все жители оккупированных территорий, начиная с 14 лет.

Сами же россияне избегают слова “концентрационные” лагеря, употребляя эвфемизм “фильтрационные”. Это похоже на нацистскую и сталинскую практику. Концентрационные лагеря являются фактическим проявлением геноцида украинцев на оккупированных территориях.

Как проходит фильтрация в лагерях

Фильтрация проходит в три этапа. Первый — проверка документов где угодно: улица, блокпост, дома у людей вместе с обыском.

В случае, если человек вызывает у оккупанта подозрение по поводу лояльности к украинским властям или по какой-либо другой причине, его отправляют на второй этап, в лагерь, где проходят допросы с психологическим давлением.

Если оккупанты попадают на ветерана АТО или военных пенсионеров, их подвергают пыткам. Третий — самый жестокий и кровавый этап — человек оказывается в заложниках в колонии или бывших следственных изоляторах.

Там бесчеловечные условия, людей пытают, выйти оттуда очень сложно. Удалось это немногим.

Правозащитные организации и украинские власти вносят таких людей в списки на обмен и считают их гражданскими заложниками РФ.

Российские оккупанты работают по методичкам КГБ. Свидетельства потерпевших из лагерей являются буквально пересказом произведения Багряного Сад Гетсиманский.

По свидетельствам вернувшихся из лагерей живыми, там находятся несколько тысяч человек. В лагерях находятся гражданские и военнопленные.

Реакция мирового правозащитного общества

Сегодня, 27 июля, состоится презентация исследования российских концентрационных лагерей на мероприятии ОБСЕ. Там будут присутствовать потерпевшие, которые прошли фильтрацию. Свое участие подтвердили все иностранные делегации, кроме российской и белорусской.

Презентация и свидетельства потерпевших должны сделать реакцию мирового сообщества более сильной и ощутимой.

Потерпевшие говорят: чтобы вытащить людей из концентрационных лагерей, нужна огласка как от обычных людей, так и мирового политического сообщества.

Ранее мы рассказывали, что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом.

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