Страшні тортури та нелюдські умови — вся правда про російські фільтраційні табори

Координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова розповіла про фільтраційні табори російських окупантів та в яких нелюдських умовах вони утримують українців.

Концентраційні табори росіян

Знищення українців фізично та морально росіянами у фільтраційних таборах триває, а викликає лише обурення від міжнародного товариства замість швидкої та жорсткої реакції.

Організація Медійної ініціативи досліджувала кілька місяців фільтрацію росіянами. Результатами стало виявлення щонайменше 14 таборів у Донецькій області та трьох — у Луганській. Такі місця постійно з’являються.

Фільтрацію повинні пройти всі жителі окупованих територій віком від 14 років.

Самі ж росіяни уникають слова “концентраційні” табори, натомість вживаючи евфемізм “фільтраційні”. Це нагадує нацистську та сталінську практику. Концентраційні табори є фактичним проявом геноциду українців на окупованих територіях.

Як проходить фільтрація в таборах

Фільтрація відбувається в три етапи. Перший — перевірка документів будь-де: вулиця, блокпост, вдома у людей разом з обшуком.

У разі якщо людина викликає в окупанта підозру щодо лояльності до української влади чи з будь-якої іншої причини, її відправляють на другий етап, у табір, де відбуваються допити з психологічним тиском.

Якщо окупанти натрапляють на ветерана АТО або військових пенсіонерів, їх піддають тортурам. Третій — найжорстокіший та найкривавіший етап — людина опиняється в заручниках у колонії чи колишніх слідчих ізоляторах.

Там нелюдські умови, людей катують, вийти звідти надзвичайно складно. Вдалося це небагатьом.

Правозахисні організації та українська влада вносять таких людей у списки на обмін і вважають їх цивільними заручниками РФ.

Російські окупанти працюють за методичками КДБ. Свідчення потерпілих із таборів є буквально переказом твору Багряного Сад Гетсиманський.

За свідченнями тих, хто повернулися з таборів живими, там перебувають кілька тисяч людей. У таборах водночас знаходяться цивільні та військовополонені.

Реакція світового правозахисного товариства

Сьогодні, 27 липня, відбудеться презентація дослідження російських концентраційних таборів на заході ОБСЄ. Там будуть присутні потерпілі, які пройшли фільтрацію. Свою участь підтвердили всі іноземні делегації, крім російської та білоруської.

Презентація та свідчення потерпілих мають зробити реакцію світової спільноти сильнішою та відчутнішою.

Потерпілі кажуть: щоб витягнути людей з концентраційних таборів, потрібен розголос як від звичайних людей, так і світової політичної спільноти.

Раніше ми розповідали, що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом.

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