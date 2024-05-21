Авто за донат! Повернись живим совместно с DOU собирают средства на десять Пульстронов

За время полномасштабной войны большинство бизнесов так или иначе частично перешли на помощь армии. В частности, сейчас идет сбор на Пульстроны для военных Украины.

Житомирские десантники получат комплекс Пульстрон: в его составе дроны разных типов, пикапы, тепловизоры и вся необходимая техника для разведки и уничтожения врага.

Стоит один такой набор в 50 млн грн. Сбор на технику для роты ударных беспилотников объявил фонд Повернись живым совместно с ІТ-сообществом DOU.

Чтобы поощрить больше донатов — устроили лотерею: разыгрывают новый автомобиль марки Mazda.

Победителя определят, как только соберут всю сумму на Пульстрон.

Представители ІТ-сферы также добавляют: сейчас все в Украине так или иначе связано с войной и помощью войску, поэтому и в этой инициативе украинцы также объединились.

Всего фонд за лето планирует закупить десять комплексов Пульстрона для десантно-штурмовых бригад, общей суммой 500 млн грн.

Чтобы задонатить и принять участие в розыгрыше, узнайте больше по ссылке.

Чтобы лучше понять, как именно такие наборы могут помочь нашим военным, можешь прочесть историю украинца о штурмах российских военных наших позиций.

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