Авто за донат! Повернись живим совместно с DOU собирают средства на десять Пульстронов

Украина

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Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 21 мая 2024, 20:00

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Россияне пытаются выйти к Часовому Яру: сложная ситуация на фронте и сбор для 67 ОМБр
Карта боевых действий
Карта боевых действий 22 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:12:26
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Пехотные атаки малыми группами! Как изменились вражеские штурмы в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях
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