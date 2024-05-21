Авто за донат! Повернись живим спільно з DOU збирають кошти на десять Пульстронів

За час повномасштабної війни більшість бізнесів так чи інакше частково перейшла на допомогу армії. Зокрема, нині триває збір на Пульстрони для військових України.

Житомирські десантники отримають такий комплекс Пульстрон: у його складі дрони різних типів, пікапи, тепловізори та вся необхідна техніка для розвідки та знищення ворога.

Коштує один такий набір 50 млн грн. Збір на техніку для роти ударних безпілотників оголосив фонд Повернись живим спільно з ІТ-спільнотою DOU.

Щоб заохотити більше донатів — влаштували лотерею: розігріють новеньку автівку марки Mazda.

Переможця визначать, щойно зберуть усю суму на Пульстрон.

Представники ІТ-сфери також додають: зараз усе в Україні так чи інакше повʼязане з війною та допомогою війську, тож і у цій ініціативі українці також обʼєдналися.

Всього фонд за літо планує закупити десять комплексів Пульстрон для десантно-штурмових бригад, загальною сумою 500 млн грн.

Щоб задонатити та взяти участь у розіграші, дізнайся більше за посиланням.

Щоб краще зрозуміти, як саме такі набори можуть допомогти нашим військовим, можеш прочитати історію українця про штурми російських військових наших позицій.

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