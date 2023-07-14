Год спустя. Винничане посадили парк сакур в память о погибших в результате российской атаки

Винница сегодня вспоминает массированную террористическую атаку россиян: ровно год назад ракетами Калибр оккупанты ударили по центру города. Попали в Дом быта, в котором находились офисы и медицинская клиника, а также в Дом офицеров, что служил концертным залом.

Тогда погибли 29 человек, среди них трое детей, сотни винничан были ранены. Взрывная волна разрушила до полусотни многоэтажек и снесла крыши домов. Город до сих пор приходит в себя от того страшного удара.

Ирина Дмитриева год назад потеряла четырехлетнюю дочь. Сегодня женщина впервые пришла на то место, где оборвалась жизнь маленькой Лизы. Вместе с семьями других погибших, она высадила здесь Парк памяти.

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— Очень тяжело находиться здесь, на этом месте. Все украинцы должны помнить, за что мы проливаем кровь, говорит женщина.

Каждый, кто потерял здесь кого-то родного или знакомого, посадил дерево в память о погибших.

Теперь в центре Винницы появился сад сакур. Символично, что ко дню трагедии эта площадь будет оживать цветами.

Что рассказал к годовщине трагедии в Виннице Юрий Игнат — смотри в видео:

Россияне до сих пор убивают мирных людей в городах Украины. Вчера оккупанты попали дронами в детей в парке Запорожья: читай, что произошло.

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