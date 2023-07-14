Рік по тому. Вінничани висадили парк сакур у пам’ять про загиблих внаслідок російської атаки

Вінниця сьогодні згадує масовану терористичну атаку росіян: рівно рік тому ракетами Калібр окупанти вдарили по центру міста. Влучили в Будинок побуту, в якому були офіси та медична клініка, а також у Будинок офіцерів, який слугував за концертну залу.

Тоді загинуло 29 людей, серед них — троє дітей, сотні вінничан були поранені. Вибухова хвиля зруйнувала до півсотні багатоповерхівок і позносила дахи на будинках. Місто досі оговтується від того страшного удару.

Ірина Дмитрієва рік тому втратила свою чотирирічну доньку. Сьогодні жінка вперше прийшла на те місце, де обірвалося життя маленької Лізи — разом з родинами інших загиблих, вона висадить тут Парк пам’яті.

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— Дуже важко перебувати тут, на цьому місці. Всі українці повинні пам’ятати, за що ми проливаємо кров, — каже жінка.

Кожен, хто втратив тут когось рідного чи знайомого, посадив дерево в пам’ять про загиблих.

Тепер у центрі Вінниці з’явився сад сакур. Символічно, що ближче до дня трагедії ця площа оживатиме цвітом.

Що розповів до роковин трагедії у Вінниці Юрій Ігнат — дивись у відео:

Росіяни й досі вбивають мирних людей у містах України. Учора окупанти поцілили дронами у дітей у парку Запоріжжя: читай, що сталося.

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