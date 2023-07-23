Машины для ВСУ! Группа Бумбокс и фонд Help heroes of Ukraine купили десять пикапов для военных

Пикапы для украинских военных от любителей музыки в США и Канаде: десять автомобилей на фронт закупили за средства, собранные на аукционах во время концертов группы Бумбокс.

Музыканты, а с ними и волонтеры фонда Help Heroes Of Ukraine весной гастролировали по городам США и Канады с благотворительными выступлениями. В результате удалось собрать более 4 млн грн. Сейчас пикапы уже в Украине и отправились на передовую.

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк рассказывает, что им удалось собрать около 100 000 долларов силами фонда Help heroes of Ukraine. Уже в Украине все машины были покрашены, прошли техосмотр и испытания.

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Директор представительства Help heroes of Ukraine Владимир Заболотовский говорит, что автомобили покупали на различных аукционах Соединенных Штатах Америки, доставляли в основной склад фонда в Чикаго, и уже оттуда кораблем направлялись в Прибалтику, а потом в Украину.

Сейчас пикапы — одни из самых нужных машин на фронте. Хорошая проходимость и высокая скорость по бездорожью позволяет штурмовым подразделениям ездить где угодно.

Часто эти машины бойцы используют для медицинской эвакуации. А высота пикапов и большие багажные отсеки позволяют загружать боекомплекты, рюкзаки, еду и необходимую технику.

Одна из машин вернется с фронтменом группы Бумбокс Андреем Хлывнюком на юг, туда, где военный выполняет свое боевое задание.

Я являюсь представителем и ответственным лицом патрульной полиции Херсона, соответственно, одна машина поедет туда, — говорит Хлывнюк.

Остальные пикапы распределят между другими бригадами на линии фронта, в том числе предадут и 58-ой, которая с первых дней широкомасштабной войны выбивает врага с украинской земли: сначала воевала в Черниговской области, а теперь — на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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