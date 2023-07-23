Украина

Машины для ВСУ! Группа Бумбокс и фонд Help heroes of Ukraine купили десять пикапов для военных

Мирослава Соколовская, Журналист программы Факты ICTV 23 июля 2023, 13:30

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десять пикапов для ВСУ

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