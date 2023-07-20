Психологическое восстановление военных! Сергей Жадан выступил перед бойцами в реабилитационном центре Recovery

Писатель, певец, журналист и волонтер Сергей Жадан посетил инновационный реабилитационный центр Recovery. С группой Жадан и Собаки он выступил перед бойцами, которые проходят реабилитацию в Киеве, и обещает приехать с поддержкой в реабилитационные центры Recovery в Днепре и Одессе.

Инновационный проект основали Виктор и Елена Пинчук. В целом они уже оборудовали шесть центров, где бойцы проходят комплексную реабилитацию по новейшим технологиям. А до конца года планируют открыть 11-12 таких центров по всей Украине.

Но, кроме лекарств и современного оборудования, раненым военным крайне необходима психологическая реабилитация и постепенное вхождение в гражданскую жизнь, от которой они давно уже отвыкли. И такие встречи с известными украинцами как раз способствуют этому.

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Сергей Жадан рассказал, что они делают это просто от сердца. Они спонтанно приехали в реабилитационный центр, без всякой аппаратуры — это акустическое выступление.

Я думаю, люди видят, что мы это делаем искренне. Мы не играем, не делаем это для какой-то картинки — для нас действительно это наша жизнь, наши ценности и наше мировоззрение.

В центре Recovery 30 бойцов. У всех сложные ранения и уже не первый госпиталь. Олега в день съемок выписывают. В Донецкой области его ранили в бедро. Пять месяцев мужчина пролежал неподвижно. Сейчас у него плохо двигается колено, поэтому каждый день он начинает и заканчивает специальными упражнениями.

В названиях его больниц — вся карта Украины. Несмотря ни на что, мужчина стремится встать на ноги и вернуться к собратьям.

Та же мечта у Михаила, который занимается с ним в одном зале. Мужчина потерял ногу и это уже его восьмое или даже девятое медучреждение. Михаил говорит, что с протезом трудно, однако он поставил себе цель вернуться на передовую.

Этот реабилитационный центр крайне мощный. Есть новейшее оборудование, мультидисциплинарные команды и индивидуальный подход к каждому из бойцов.

После концерта настроение у мужчин приподнятое. Они фотографируются с группой и на некоторое время им удается забыть о боли. Военные уверяют, что победа непременно наступит.

Ранее мы рассказывали о том, что следует знать о бесплатной реабилитации для военных в центрах Recovery.

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