Україна

Психологічне відновлення військових! Сергій Жадан виступив перед бійцями в реабілітаційному центрі Recovery

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 20 Липня 2023, 14:00
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