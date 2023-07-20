Психологічне відновлення військових! Сергій Жадан виступив перед бійцями в реабілітаційному центрі Recovery

Письменник, співак, журналіст і волонтер Сергій Жадан відвідав інноваційний реабілітаційний центр Recovery. Із гуртом Жадан і Собаки він виступив перед бійцями, які проходять реабілітацію у Києві, та обіцяє приїхати із підтримкою до реабілітаційних центрів Recovery у Дніпрі та Одесі.

Інноваційний проект заснували Віктор та Олена Пінчуки. Загалом вони вже обладнали шість центрів, де бійці проходять комплексну реабілітацію за найновішими технологіями. А до кінця року планують відкрити 11-12 таких центрів по всій Україні.

Та, окрім ліків і сучасного обладнання, пораненим військовим вкрай необхідна психологічна реабілітація і поступове входження у цивільне життя, від якого вони давно вже відвикли. І такі зустрічі з відомими українцями якраз сприяють цьому.

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Сергій Жадан розповів, що вони роблять це просто від серця. Вони спонтанно приїхали в реабілітаційний центр без жодної апаратури — це акустичний виступ.

Я думаю, люди бачать, що ми це робимо щиро. Ми не граємось, не робимо це для якоїсь картинки — для нас справді це наше життя, наші цінності і наш світогляд.

У центрі Recovery 30 бійців. У всіх складні поранення і вже не перший шпиталь. Олега у день знімань виписують. На Донеччині його поранили у стегно. П’ять місяців чоловік пролежав нерухомо. Нині в нього погано рухається коліно, тож кожен день він починає і закінчує спеціальними вправами.

У назвах його лікарень — уся карта України. Попри все чоловік прагне стати на ноги й повернутися до побратимів.

Та сама мрія у Михайла, який займається із ним в одному залі. Чоловік втратив ногу і це уже його восьмий чи навіть дев’ятий медзаклад. Михайло каже, що із протезом важко, однак він поставив собі за мету повернутися на передову.

Цей реабілітаційний центр вкрай потужний. Є новітнє обладнання, мультидисциплінарні команди та індивідуальний підхід до кожного із бійців.

Після концерту настрій у чоловіків піднесений. Вони фотографуються із гуртом і на деякий час їм вдається забути про біль. Військові запевняють, що перемога неодмінно настане.

Раніше ми розповідали про те, що слід знати про безкоштовну реабілітацію для військових у центрах Recovery.

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