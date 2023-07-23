Машини для ЗСУ! Гурт Бумбокс та фонд Help heroes of Ukraine купили десять пікапів для військових

Пікапи для українських військових від пошановувачів музики у США та Канаді: десять автівок на фронт закупили за кошти, зібрані на аукціонах під час концертів гурту Бумбокс. Музиканти, а з ними й волонтери фонду Help Heroes Of Ukraine навесні гастролювали містами США і Канади з благодійними виступами. В результаті вдалося зібрати понад 4 млн грн. Нині пікапи вже в Україні та вирушили на передову.

З-за океану в Україну прибули десять пікапів, придбані за кошти, які зібрали на концертах у США та Канаді український гурт Бумбокс спільно з волонтерами американського благодійного фонду Help heroes of Ukraine.

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк розповідає, що їм вдалося назбирати близько 100 000 доларів силами фонду Help heroes of Ukraine.

Зараз також дивляться

Уже в Україні усі машини були пофарбовані, пройшли техогляд та випробування.

Як доставляли десять пікапів для ЗСУ

Директор представництва Help heroes of Ukraine Володимир Заболотовський каже, що автомобілі купували на різних аукціонах Сполучених Штатах Америки, доправляли до основного складу фонду в Чикаго, і вже звідти кораблем вони прямували у Прибалтику, а потім до України.

Зараз пікапи — одні із найбільш потрібних на фронті. Хороша прохідність і висока швидкість по бездоріжжю дає змогу штурмовим підрозділам їздити будь-де. Часто ці автівки бійці використовують для медичної евакуації. А висота пікапів і великі багажні відсіки дають можливість завантажувати боєкомплекти, наплічники, їжу та необхідну техніку.

Одна з автівок повернеться із фронтменом гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком на південь, туди, де військовий виконує своє бойове завдання.

Я є представником і відповідальною особою патрульної поліції Херсону, відповідно, одна машина поїде туди, — каже Хливнюк.

Решту пікапів розподілять між іншими бригадами на лінії фронту, зокрема передадуть і 58-ій, що з перших днів широкомасштабної війни вибиває ворога з української землі: спершу воювала на Чернігівщині, а тепер — на Бахмутському на Лиманському напрямках.

Раніше ми розповідали, як Сергій Жадан виступив перед бійцями в реабілітаційному центрі Recovery.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!