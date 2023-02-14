Украина
Партнерский материал

Помощь для освобожденной Киселевки! Жизнь Херсонской области после оккупации

Назар Бурхан 14 февраля 2023, 16:00

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Херсонская область оккупация

Помощь для освобожденной Киселевки! Жизнь Херсонской области после оккупации
0:02:08
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Воронка пять метров и разбитые крыши и окна вокруг: последствия удара по частному сектору Вольнянска
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:49
Потьомкино
Не уцелел ни один дом: как село в Херсонской области прошло оккупацию и активные бои
Бахмут
Город разрушен на 100%! Все о ситуации в Бахмуте и интенсивности боев в Донецкой области
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