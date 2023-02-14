Помощь для освобожденной Киселевки! Жизнь Херсонской области после оккупации

Гуманитарная помощь Компании Coca-Cola при поддержке Общества Красный Крест Украины досталась и Херсонской области. В этот раз продуктовые наборы получили жители освобожденного села Киселевка.

Это крупная гуманитарная программа социально ответственного бизнеса, охватывающая наиболее пострадавшие от войны регионы. Волонтеры привезли пищевые наборы, а также негазированную воду и Кока-Колу, что очень ободрило местных.

Сегодняшнее событие в Киселевке является частью большого проекта, где мы совместно с Красным Крестом предоставляем 70 тысяч продуктовых наборов тем слоям населения Украины, которые нуждаются в этом больше всего.

В первую очередь это крупы, рыбные консервы, куриные консервы, которые покрывают потребности на месяц одного человека, — рассказывает директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик.

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В нашем материале мы рассказали, какие выплаты можно получить от государства и международных организаций.