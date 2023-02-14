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Допомога для звільненої Киселівки! Життя Херсонщини після окупації

Назар Бурхан 14 Лютого 2023, 16:00

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Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:49
Потьомкине
Не вціліла жодна хата: як село на Херсонщині пройшло окупацію та активні бої
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Місто зруйноване на 100%! Усе про ситуацію у Бахмуті та інтенсивність боїв на Донеччині
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