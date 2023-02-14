Допомога для звільненої Киселівки! Життя Херсонщини після окупації

Гуманітарна допомога Компанії Кока-Кола за підтримки Товариства Червоний Хрест України дісталася і Херсонщини. Цього разу продуктові набори отримали жителі звільненого села Киселівка.

Це велика гуманітарна програма соціально відповідального бізнесу, яка охоплює найбільш постраждалі від війни регіони. Волонтери привезли харчові набори, а також негазовану воду та Кока-Колу, що неабияк підбадьорило місцевих.

Сьогоднішня подія в Киселівці є частиною великого проекту, де ми спільно з Червоним Хрестом надаємо 70 тисяч продуктових наборів тим верствам населення України, які потребують цього найбільше.

Передусім це крупи, рибні консерви, курячі консерви, які покривають потреби на місяць одної людини, — розповідає директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Андрій Бублик.

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