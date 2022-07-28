Какая ситуация сейчас в Харькове — актуальная информация об обстрелах и разрушениях

26-летний полицейский погиб, еще двое гражданских получили ранения в результате утреннего обстрела одной из харьковских ТЭЦ. По предварительным данным, оккупанты устроили по городу из реактивных систем залпового огня.

Ночью русское войско обстреляло Харьков ракетами.

Попали и по центру, и по спальным районам, в полночь горожане вздрогнули от нескольких мощных взрывов. Пострадавших в результате ночных попаданий нет. Самое ужасное, что о запуске ракет с территории России харьковчане узнают из российских пабликов. Жители Белгорода сами выкладывают видео запуска этих ракет – и уже через минуту-две в городе слышны разрывы.

Было попадание в техническое помещение промышленного предприятия, фактически расположенного в центре города. Предварительно это Искандер, — рассказывает заместитель руководителя киевской окружной прокуратуры Харькова Сергей Шевцов.

Еще одна ракета попала на территорию центрального парка Горького – оставив огромную воронку и повредив один из ангаров. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

И это уже пятый обстрел парка Горького, который так любили раньше посещать те же жители Белгорода. Они приезжали сюда на закупки и отдохнуть на аттракционах. Сейчас в парке повреждены российскими обстрелами уже несколько аттракционов.

Накануне вечером более четырех часов подряд оккупанты обстреливали пригород Харькова — Циркуны. Как сообщили спасатели, в селе начались сразу семь пожаров.

И уже сегодня утром русское войско снова обстреляло Чугуев – попали в девятиэтажку, жители чудом уцелели, один человек пострадал.

Лишь вчера в Чугуеве закончилась поисково-спасательная операция после того, как оккупанты устроили ракетами по тамошнему дому культуры. Там в подвале спали семь человек: четверо выжили, трое – погибли под завалами.

Это 83-летняя Светлана, которая скрывалась там от российских обстрелов, и двое волонтеров: Сардор и Виктория.

Детальнее о ситуации в Харькове рассказала Мария Малевская в видео.

Кстати, недавно мы рассказывали историю спасения 11-летнего Кирилла из Харькова.